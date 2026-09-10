O técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, anunciou sua demissão ao vivo, após o empate de sua equipe por 1 a 1 com a Roma, na estreia do retorno à Liga dos Campeões da Europa.

A agência de notícias Reuters divulgou as declarações de Kartal, de 65 anos, durante uma entrevista coletiva, na qual ele afirmou que iria embora sem jamais retornar, acrescentando que tomou essa decisão para abrir caminho ao clube.

Minutos após o fim da entrevista coletiva, o presidente do Fenerbahçe, Aziz Yildirim, disse que Kartal continua no cargo.

Yildirim explicou: "Alguns torcedores atiraram uma garrafa na cabeça do técnico nesta noite durante a partida. Ele ficou abalado com isso".

E acrescentou: "Acabei de conversar com Ismail Kartal. Ele falou sobre o episódio da garrafa e também reclamou de estar sob pressão".

Quando questionado se Kartal havia lhe informado que continuaria no cargo, Yildirim respondeu: "Não é preciso que ele diga publicamente que vai continuar. Sou mais velho que ele, e disse a ele para seguir com seu trabalho, e assunto encerrado. Somos uma família".

Kartal passou uma década como jogador nas fileiras do Fenerbahçe, assumiu o comando técnico do clube na temporada 2014-2015, depois atuou como treinador interino na temporada 2021-2022, antes de retornar para assumir o cargo em definitivo na temporada 2023-2024.

Kartal foi auxiliar técnico no Fenerbahçe nas duas últimas vezes em que o clube conquistou o título do Campeonato Turco, antes de retornar para assumir o cargo pela quarta vez em junho passado.

O Fenerbahçe ocupou o segundo lugar no Campeonato Turco nas últimas cinco temporadas, e conseguiu nesta temporada chegar à fase de liga da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em 18 anos.

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