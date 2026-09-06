O Milan passou por uma transformação radical neste verão, e não apenas dentro de campo. Após uma temporada decepcionante e um fim de campanha que representou um grande desafio para a diretoria, o proprietário do clube, Gerry Cardinale, decidiu adotar uma abordagem mais direta.

Segundo o site "Foot Mercato", Gerry, que há muito é alvo de críticas por seu distanciamento das operações diárias do Rossoneri, intensificou desta vez suas visitas à Itália, realizou reuniões e se envolveu em discussões com os diversos setores do departamento esportivo.

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Esse renovado envolvimento veio acompanhado de decisões ousadas e de uma reestruturação abrangente. A mudança também atingiu a comissão técnica com a chegada do novo treinador Ruben Amorim, enquanto esta janela de transferências de verão confirmou o desejo de recomeçar com grandes investimentos, especialmente nas contratações de Gonçalo Ramos, Diego Moreira e Mario Gila.

Depois de anos de uma gestão que dependia fortemente da delegação de funções, Cardinale agora deseja estar no centro do processo de tomada de decisão e recolocar o projeto esportivo no topo de suas prioridades.

Essa nova filosofia altera inevitavelmente o equilíbrio dentro do clube. Cardinale não deseja mais repetir o modelo dos primeiros anos de sua presidência, quando vários executivos gozavam de grande autonomia e o proprietário norte-americano parecia relativamente desconectado das operações diárias do Milan.

Agora, as discussões passaram a ser mais coletivas, as decisões devem ser tomadas em conjunto e espera-se que cada setor trabalhe de maneira mais integrada. Esta enorme janela de transferências de verão encarna essa nova abordagem, assim como o desejo de fornecer rapidamente ao novo treinador os recursos necessários para trabalhar com um elenco que atenda às suas exigências. Mas essa transformação não se limita aos jogadores ou à comissão técnica.

O conselho de administração também estuda a nomeação de um novo diretor para o setor de futebol, com Markus Krösche como um dos principais candidatos, o que prova que Cardinale ainda deseja remodelar sua estrutura esportiva.

O proprietário do Milan deseja construir uma estrutura na qual nenhum indivíduo tenha poder absoluto, com todas as decisões sendo levadas diretamente a ele. Uma revolução silenciosa, mas profunda, que pode afetar um dos homens mais consolidados no clube: Zlatan Ibrahimovic, assessor do Milan.

Embora o sueco permaneça oficialmente como assessor e mantenha uma relação próxima com Cardinale, sua situação pode ser diretamente afetada por essa nova estrutura.

Desde seu retorno ao Milan, Ibrahimovic se estabeleceu gradualmente como figura central no projeto do "pássaro vermelho", desfrutando de grande influência sobre os assuntos esportivos e de um acesso privilegiado ao proprietário. Sua personalidade cativante, seu histórico com o Rossoneri e sua relação próxima com Cardinale lhe permitiram assumir uma posição extremamente confortável dentro do clube.

No entanto, a nova estrutura idealizada pelo proprietário norte-americano pode reduzir essa posição única, segundo a imprensa italiana.

O desejo de formar uma verdadeira equipe de trabalho, com responsabilidades claramente definidas, e a possibilidade de nomear um diretor para o setor de futebol com ampla experiência em gestão esportiva podem inevitavelmente reduzir o espaço ocupado atualmente pelo ex-atacante.

A ideia não visa necessariamente afastar Ibrahimovic, já que a relação entre os dois homens continua forte, mas sim mudar radicalmente o seu papel.

E em Milão, onde Cardinale agora quer priorizar as competências, a estrutura e o coletivo em detrimento das personalidades fortes, a influência do sueco já não parece tão inabalável quanto era há alguns meses.

É exatamente isso que torna a situação particularmente interessante no início desta temporada. Ibrahimovic não está oficialmente ameaçado, e nada indica que haja atualmente a intenção de uma separação, mas é evidente que sua situação enfrenta uma nova realidade.

A possibilidade da nomeação de um novo diretor para o setor de futebol, a crescente influência de Calvelli e o envolvimento diário de Cardinale podem criar um novo equilíbrio no qual o sueco não seja necessariamente o principal ponto de contato do proprietário nos assuntos esportivos.

O caso de Markus Krösche é um exemplo claro, já que suas qualificações se alinham perfeitamente ao desejo declarado de reestruturar o departamento de futebol e de apostar na verdadeira experiência em gestão.

Caso o alemão se junte ao Milan com grandes responsabilidades, será inevitável redefinir o papel de Ibrahimovic. O sueco ocupa atualmente uma posição central no ambiente do Rossoneri, mas parece que o Milan de Cardinale em 2026 já não deseja operar sob a liderança de um único homem forte.

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O proprietário decidiu retomar o controle, aumentar os investimentos e reconstruir o clube. Essa evolução pode, ao fim e ao cabo, destruir o papel que ainda parecia inabalável para Zlatan Ibrahimovic.