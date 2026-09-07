O golpe número 50: Neom reabre as feridas do Al-Hilal diante do Al-Nassr

O Al-Hilal sofreu um duro golpe, ao ser derrotado pelo Neom por dois a zero, na noite desta segunda-feira, na partida que reuniu as duas equipes pela sexta rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).

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O Al-Hilal fracassou em manter sua liderança com uma vantagem confortável, após congelar seu saldo em 15 pontos, enquanto o Neom elevou o seu para 12 pontos, igualando-se ao Al-Qadsiah e ao Al-Nassr na segunda colocação da tabela da competição.

Segundo a rede internacional "Opta", esta foi a 50ª derrota na história do Al-Hilal no Campeonato Saudita de Futebol Profissional, além de ser o primeiro revés da equipe em casa desde a derrota para o Al-Nassr pelo placar de 3 a 1 em abril de 2025.

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A derrota para o Neom traz à memória o último revés do Al-Hilal em seu estádio diante do Al-Nassr, que ocorreu há mais de um ano, tendo o Zaeem conseguido, desde então, manter seu retrospecto invicto diante de sua torcida nas competições do Campeonato Saudita de Futebol Profissional.

A derrota também representou um novo golpe às ambições do Al-Hilal de dar continuidade aos seus números recordes no Campeonato Saudita de Futebol Profissional, já que a equipe buscava manter uma longa série de partidas sem derrota, antes de o Neom encerrar essa trajetória e conquistar uma vitória histórica sobre o Zaeem.