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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Traduzido por

O gol "polêmico" de Ronaldo entra na sala de decisão: um desfecho que não admite contestação

Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

Em questão de horas

Tarek Kayal, presidente do comitê de conformidade da Liga Saudita de Futebol Profissional, recusou-se a se limitar ao relatório do comitê de arbitragem sobre o gol creditado ao português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, durante o confronto contra o Al-Faisaly pela 11ª rodada do Campeonato Saudita Roshn, ressaltando que o comitê aguarda um parecer oficial do árbitro da partida, Abdullah Al-Owaidan, para definir a identidade do autor do gol.

Kayal afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiya", que o comitê analisará todos os relatórios relacionados ao caso, diante da polêmica sobre se Ronaldo de fato marcou o gol ou se a bola entrou na meta por engano, desviada pelo brasileiro André Girotto, zagueiro do Al-Faisaly.

E acrescentou que o comitê aguarda o parecer do árbitro nesta segunda-feira, antes de tomar a decisão final, esclarecendo que vai creditar o gol conforme a conclusão da análise dos relatórios, para então encaminhar sua decisão à liga para aprovação oficial.

Kayal recusou-se a revelar detalhes do relatório do comitê de arbitragem ou a identidade do jogador que consta como autor do gol nos registros atuais, destacando que a decisão do comitê de conformidade será definitiva e irrecorrível, e que nenhum clube ou entidade terá o direito de contestá-la.

O presidente do comitê apontou que a reunião de segunda-feira também contará com a revisão dos relatórios da última rodada, incluindo os relatórios dos coordenadores de imprensa, dos coordenadores das partidas e dos diretores dos estádios, a fim de identificar quaisquer infrações e aplicar as punições previstas nos regulamentos.

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Kayal revelou que diversas decisões foram tomadas desde o início da temporada sem que o comitê as divulgasse ao público, ressaltando que qualquer decisão está sujeita à plena convicção de sua correção, longe de vínculos e inclinações, e citou o Al-Ahli, esclarecendo que é o clube mais penalizado com multas aplicadas pelo comitê desde o começo da temporada.

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