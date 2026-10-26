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O gol "polêmico" de Cristiano Ronaldo entra na sala de decisão: decisão final e irrecorrível

Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

Em questão de horas

Tarek Kayal, presidente do comitê de conformidade da Liga Saudita de Futebol Profissional, recusou-se a se limitar ao relatório do comitê de arbitragem sobre o gol creditado ao português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, durante o confronto contra o Al-Faisaly pela 11ª rodada do Campeonato Saudita, afirmando que o comitê aguarda um depoimento oficial do árbitro da partida, Abdullah Al-Owaidan, para definir a autoria do gol.

Kayal disse, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", que o comitê analisará todos os relatórios relacionados ao episódio, em meio à polêmica sobre se Ronaldo realmente marcou o gol ou se a bola entrou na meta por engano através do brasileiro André Giroto, zagueiro do Al-Faisaly.

Acrescentou que o comitê aguarda o depoimento do árbitro nesta segunda-feira, antes de tomar a decisão final, esclarecendo que vai creditar o gol conforme a conclusão da revisão dos relatórios e, em seguida, encaminhará sua decisão à liga para a oficialização.

Kayal recusou-se a revelar detalhes do relatório do comitê de arbitragem ou a identidade do autor do gol nos registros atuais, enfatizando que a decisão do comitê de conformidade será final e irrecorrível, e que nenhum clube ou entidade terá o direito de contestá-la.

O presidente do comitê apontou que a reunião de segunda-feira também contará com a revisão dos relatórios da rodada passada, incluindo os relatórios dos coordenadores de mídia, dos coordenadores das partidas e dos diretores dos estádios, para identificar quaisquer infrações e aplicar as punições previstas nos regulamentos.

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Kayal revelou que diversas decisões foram emitidas desde o início da temporada e não são divulgadas ao público pelo comitê, afirmando que a tomada de qualquer decisão está sujeita à plena convicção de sua correção, longe de vínculos e tendências, e citou o Al-Ahli, esclarecendo que é o clube que mais recebeu multas emitidas pelo comitê desde o início da temporada.

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