O Go Ahead Eagles fica chocado com as notícias divulgadas após o falecimento de Rob Dieperink

O diretor do Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, se distancia de uma história chocante que está circulando na internet após o falecimento do árbitro da KNVB, Rob Dieperink.
Na segunda-feira, foi divulgado que o árbitro, natural de Borculo, faleceu aos 38 anos. Poucos dias antes de sua morte, Dieperink ainda havia apitado o jogo amistoso entre o Go Ahead e o Apollon Limassol.
Na internet, foi sugerido que supostos gritos de torcida negativos teriam desempenhado um papel importante no falecimento de Dieperink. Com base nessa sugestão, jornalistas renomados publicaram artigos.
Declaração
Van Dop se sente obrigado a se pronunciar sobre o assunto, em entrevista ao De Telegraaf. “Durante a partida, nós, como clube, não percebemos comentários ofensivos. Caso, apesar disso, alguns espectadores tenham gritado algo impróprio, repudiamos veementemente tal atitude. Esse tipo de comportamento não condiz com o nosso clube e, naturalmente, nos distanciamos disso.”
Após a partida, Van Dop conversou pessoalmente com Dieperink. Nos dias seguintes ao falecimento repentino do árbitro, ele investigou a conduta de seus próprios torcedores.
Assim, Van Dop entrou em contato, entre outros, com o chefe dos árbitros, Raymond van Meenen, que consultou os árbitros assistentes. “Eles afirmam que, na avaliação realizada após a partida com a equipe de arbitragem, nada foi mencionado sobre possíveis comentários ofensivos.”
Circulam muitas histórias na internet sobre a causa da morte de Dieperink e se houve algum motivo, mas a verdade é que ninguém confirmou isso oficialmente. A polícia, a família, a KNVB e seu empregador, o município de Berkelland, não divulgaram nada sobre a causa da morte ou as circunstâncias.