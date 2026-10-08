O Galatasaray iniciou a preparação para receber o Barcelona na próxima terça-feira, em Istambul, pela Liga dos Campeões da Europa.

O jornal Sport informou que o Galatasaray recebeu uma boa notícia, representada pelo retorno de seu astro Victor Osimhen ao trabalho parcial com o grupo, após ficar afastado por várias semanas em razão de uma lesão nos músculos adutores.

O retorno de Osimhen representa um passo adiante e abre a porta para a possibilidade de sua participação diante do Barcelona.

A partida contra o Kasimpasa, na noite de sexta-feira, será a última oportunidade do Galatasaray para avaliar a condição de seus jogadores antes do confronto com o Barcelona.

Próximas partidas GAL Liga dos Campeões 15:00 BAR

Osimhen participou de parte dos treinos e depois seguiu o trabalho de forma individual. O Galatasaray trata com cautela o seu processo de recuperação e ainda precisa decidir se seu astro terá minutos diante do Kasimpasa ou se será preservado diretamente para a partida contra o Barcelona.

Há também evoluções positivas no caso de Wilfried Singo, que por sua vez continua trabalhando de forma individual antes de retornar completamente aos treinos coletivos.

O Galatasaray jogará na noite de sexta-feira, enquanto o Barcelona disputará sua partida pelo Campeonato Espanhol diante do Getafe no sábado. Dessa forma, a equipe turca terá um dia de descanso a mais antes do confronto da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe turca não vive sua melhor fase atualmente, ocupando a vice-liderança do Campeonato Turco com 13 pontos após 6 rodadas.

Na Liga dos Campeões da Europa, o Galatasaray não conseguiu vencer sua partida de estreia, após perder por 3 a 1 para o Sporting de Lisboa.