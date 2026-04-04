O Galatasaray perde para o Trabzonspor, que está bem na briga pelo título turco

O Trabzonspor entrou na disputa pelo título do campeonato turco. O Bordo-Mavililer venceu o clássico em casa contra o Galatasaray por 2 a 1 e agora está apenas um ponto atrás do líder, que ainda tem um jogo a menos. O Fenerbahçe, que está três pontos atrás do Trabzonspor, também disputou uma partida a menos que a equipe do técnico Fatih Tekke.
No Trabzonspor, André Onana estava, naturalmente, no gol. O camaronês conseguiu manter o gol invicto nos dois jogos anteriores e está em excelente forma. O Galatasaray teve que se virar sem os titulares Victor Osimhen, Gabriel Sara e Leroy Sané. No entanto, Noa Lang foi titular na ponta esquerda.
Dada a excelente forma do Trabzonspor, o Galatasaray sabia que teria um desafio difícil pela frente. A partida ainda não tinha completado quatro minutos quando o time da casa já marcou. Wagner Pina cruzou para a cabeça de Paul Onuachu, que desviou a bola com precisão no canto oposto: 1 a 0.
Naquele primeiro tempo, o Trabzonspor não conseguiu ampliar a vantagem. Anthony Nwakaeme viu seu chute passar raspando pelo lado errado da trave, enquanto Felipe Augusto também chutou para fora em uma posição promissora.
Pouco antes do intervalo, Onuachu viu seu segundo gol da noite ser anulado por impedimento, mantendo o Galatasaray na disputa. Mais ainda: poucos minutos após o intervalo, Wilfried Singo completou no segundo poste um cruzamento preciso de Baris Alper Yilmaz: 1 a 1.
A alegria do Galatasaray, porém, durou pouco. Após pouco mais de uma hora de jogo, Chibuike Nwaiwu desviou uma cobrança de falta precisa de Nwakaeme para o canto oposto, sem chances para Ugurcan Çakir: 2 a 1.
Oleksandr Zubkov perdeu então a chance de marcar o 3 a 1, pois seu chute a gol foi desviado para escanteio no último momento pelo ex-jogador do Ajax Davinson Sánchez. Seguiu-se um final de jogo de tirar o fôlego, mas não houve mais gols.