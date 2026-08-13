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O Galatasaray fecha as portas para o Al-Hilal no caso de Osimhen

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Sem espaço para negociação

O Galatasaray, da Turquia, se recusa a abrir mão de seu atacante nigeriano Victor Osimhen durante a atual janela de transferências de verão, em meio ao desejo do Al-Hilal, da Arábia Saudita, de contratá-lo para reforçar seu ataque antes do início da nova temporada.

Alguns relatos da imprensa no último período haviam indicado que Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, havia pedido a seu empresário que buscasse ofertas no exterior como preparação para uma saída, já que ele não se oporia a encerrar sua passagem pelo clube caso encontrasse o projeto adequado.

Em contrapartida, a diretoria do clube não parece apegada à sua permanência, mas impõe como condição a chegada de uma oferta financeira adequada que preserve os direitos do clube, o que ainda não aconteceu.

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Prevendo a saída do atacante francês, o Al-Hilal tenta reforçar seu ataque com uma contratação de peso e, por isso, busca contratar Osimhen do Galatasaray.

Nesse sentido, o jornalista alemão da rede "Sky" Florian Plettenberg afirmou que o Galatasaray recebeu uma oferta no valor de 130 milhões de euros nesta quarta-feira, para a contratação de Victor Osimhen, por meio de um intermediário que trabalha em favor do Al-Hilal.

Ele acrescentou, em sua conta oficial no "X", que a oferta foi apresentada verbalmente e que o Galatasaray não deseja negociar nesta fase, nem tem a intenção de entrar em qualquer negociação.

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