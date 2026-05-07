O Freiburg faz história contra o Braga e chega à sua primeira final europeia

Freiburg x Braga
Freiburg
Braga
Liga Europa

O SC Freiburg garantiu na noite de quinta-feira sua vaga na final da Liga Europa. A equipe do técnico Julian Schuster venceu o Sporting Braga por 3 a 1, revertendo assim a derrota por 2 a 1 sofrida na partida de ida. Lukas Kübler foi o grande destaque com dois gols, enquanto Johan Manzambi também marcou. Na final, o Freiburg enfrentará o Aston Villa, que eliminou o Nottingham Forest, na quarta-feira, 20 de maio.

O Freiburg teve um grande golpe de sorte logo no início. Aos seis minutos, Mario Dorgeles derrubou Niklas Beste, que avançava em profundidade, bem na entrada da grande área. O árbitro Davide Massa mostrou cartão vermelho direto para o meio-campista do Braga.

Com um jogador a mais, o Freiburg assumiu totalmente a iniciativa e a equipe da casa empurrou o Braga para o seu campo. Aos dezenove minutos, o primeiro gol finalmente saiu. Vincenzo Grifo cruzou a bola pela esquerda, e Kübler mandou a bola para o fundo da rede, passando por Jean-Baptiste Gorby e batendo na parte interna da trave: 1 a 0.

O Freiburg continuou a dominar e dobrou a vantagem pouco antes do intervalo. Johan Manzambi teve espaço a cerca de vinte metros da meta e chutou a bola de forma espetacular no ângulo superior direito. O Braga esteve perto de marcar pouco depois, mas Víctor Gómez acertou na trave.

Mesmo após o intervalo, o Freiburg continuou sendo a melhor equipe. Grifo acertou a parte externa da trave e Matthias Ginter chutou por pouco ao lado. Do outro lado, Noah Atubolu manteve sua equipe na partida com uma bela defesa em um chute de Jean-Baptiste Gorby.

A decisão veio aos 72 minutos. Grifo cobrou um escanteio com perfeição, e Kübler cabeceou de perto para marcar seu segundo gol da noite. Com isso, o jogo parecia definitivamente decidido.

O Braga ainda conseguiu descontar por meio de Pau Víctor, após uma cobrança de falta de João Moutinho, mas a equipe portuguesa não conseguiu ir além disso: 3 a 1. O Freiburg administrou o resultado até o fim e, assim, chegou pela primeira vez na história do clube a uma final europeia.

