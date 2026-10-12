O forte inexpugnável: Mourinho volta para quebrar as regras no Real Madrid

O Real Madrid se prepara para realizar os últimos trabalhos antes de embarcar para a Itália, onde enfrentará a Roma, depois de amanhã, quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Segundo o jornal Marca, o Merengue se prepara para o duelo contra a Roma seguindo uma rotina que leva a marca do técnico José Mourinho.

Em vez de realizar o treino que antecede a partida no gramado do Estádio Olímpico, como costumam fazer as equipes visitantes na Liga dos Campeões, o Real Madrid vai treinar em Valdebebas e só depois embarcará no avião às três da tarde, chegando ao território italiano às cinco e quinze da tarde.

Treinar no estádio onde a partida será disputada é praticamente um ritual habitual no futebol europeu, mas Mourinho foi o primeiro a quebrar essa regra no Real Madrid.

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Durante sua primeira passagem no comando técnico do Real Madrid, entre 2010 e 2013, Mourinho optou por preparar os jogos fora de casa na cidade esportiva do clube. Na época, a imprensa associou essa decisão ao seu desejo de manter o sigilo em torno do plano de jogo e de proteger os detalhes táticos de olhares indiscretos.

Ainda assim, nem Mourinho se manteve sempre fiel a essa abordagem. Na temporada passada, quando comandava o Benfica, ele treinou, sim, no estádio da equipe adversária em suas visitas ao Real Madrid e ao Chelsea.

Foi justamente nessa ocasião que o treinador português voltou a pisar no gramado do Santiago Bernabéu após a reforma, pela primeira vez em 13 anos, apesar de ter chegado suspenso, o que o impediu de dirigir a equipe na partida do dia seguinte.

Já nas demais viagens europeias do Benfica, a equipe preparou os jogos em sua cidade esportiva no Seixal, mantendo a filosofia que Mourinho agora retoma no Real Madrid.

Esse método perdeu força com os treinadores que sucederam Mourinho. Tanto Zinedine Zidane quanto Carlo Ancelotti preferiam treinar no estádio do adversário no dia anterior ao jogo, seguindo a rotina tradicional.

A mudança veio na temporada passada com Xabi Alonso, que retomou o método de Mourinho antes da visita a Anfield e seguiu aplicando-o nas demais viagens para fora de casa.

Naquela ocasião, ele determinou que o treino fosse realizado em Valdebebas às 11h da manhã, com a viagem a Liverpool no período da tarde. A delegação seguiu diretamente para o hotel, enquanto a presença em Anfield para a coletiva de imprensa ficou restrita ao treinador e a um jogador.

Mas essa experiência não se consolidou. Álvaro Arbeloa, que sucedeu Xabi Alonso no comando da equipe, abandonou novamente essa filosofia e devolveu o Real Madrid à rotina tradicional de treinar no estádio do adversário, algo que ficou evidente em sua primeira aparição europeia fora do Santiago Bernabéu, quando a equipe treinou no estádio da Luz.

Agora, com o retorno de Mourinho ao comando do Real Madrid, a "fortaleza inexpugnável" volta às suas origens, e todos os indícios apontam que isso não se limitará a esta ocasião. As expectativas indicam que essa rotina se tornará a regra adotada no restante da temporada, em cada viagem que o Real Madrid fizer para disputar uma partida europeia fora de casa.