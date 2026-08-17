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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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O fim se aproxima: Benzema se despede do Al-Hilal e seu substituto vem da Inglaterra

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K. Benzema
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França

A saída complicada

O francês Karim Benzema passou a estar ameaçado de deixar o Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão, depois de relatos da imprensa revelarem que o italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe, não conta com o veterano atacante, ao mesmo tempo em que o clube se movimenta rumo à contratação de um substituto vindo da Premier League inglesa.

Segundo relatório da rede "Sky Sport" e do jornal espanhol "As", o Al-Hilal estuda encerrar o contrato de Benzema, que se estende até o próximo verão, com o objetivo de abrir espaço para a contratação de um novo atacante, sendo que o inglês Ollie Watkins, atacante do Aston Villa, aparece no topo dos nomes cotados para suceder o francês.

O principal obstáculo à saída de Benzema está nos aspectos contratuais e financeiros, já que o jogador, de acordo com a "Sky Sport", recebe parte de seu salário de entidades ligadas à liga do Campeonato Saudita, o que torna a rescisão do contrato mais complicada do que simplesmente chegar a um acordo entre o jogador e o Al-Hilal.

O clube precisa, caso tome a decisão de se separar do atleta, chegar a um acordo com a liga e as entidades competentes, o que explica a dificuldade de encerrar a relação contratual no momento atual, apesar do desejo do Al-Hilal de resolver a questão rapidamente para conseguir registrar um novo atacante em seu elenco.

De acordo com o "As", Benzema pediu para receber o salário integral referente à última temporada de seu contrato caso o Al-Hilal decida rescindir o vínculo, um pedido que não conta com a aprovação da diretoria do clube nem da liga, o que aumenta as complicações das negociações entre as partes envolvidas.

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Benzema, de 38 anos, havia se transferido para o Al-Hilal vindo do rival Al-Ittihad em uma negociação de grande porte durante o último fevereiro, mas agora se vê diante de um futuro incerto após um curto período desde sua chegada ao "Al-Zaeem".

Apesar disso, o atacante francês começou a temporada atual de forma normal, depois de marcar um gol de pênalti na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Faisaly por 4 a 2 na rodada de abertura do Campeonato Saudita, mas demonstrou insatisfação no momento de sua substituição aos 70 minutos, em uma cena que aumentou as especulações sobre sua relação com a comissão técnica.

No momento em que o Al-Hilal estuda se desfazer de Benzema, Ollie Watkins lidera a lista de opções apresentadas para reforçar o ataque, já que o atacante inglês tem contrato com o Aston Villa até 2028, o que significa que a conclusão da negociação exigirá conversas com o clube inglês.

As movimentações do Al-Hilal acontecem em meio a alterações nos regulamentos de inscrição de jogadores estrangeiros nas competições sauditas, onde as regras atuais permitem o registro de 8 jogadores estrangeiros na lista da equipe para o campeonato, contra 10 jogadores na Copa do Rei e na Supercopa Saudita.

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