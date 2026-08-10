Em uma estreia que chamou a atenção, Elyaz Zidane, filho do novo treinador da seleção francesa, Zinédine Zidane, conseguiu deixar sua marca durante o início da nova temporada da segunda divisão francesa, ao contribuir de forma decisiva para a vitória de sua equipe, o Red Star, sobre o visitante Nantes na rodada de abertura.

O jovem de 20 e poucos anos foi titular na linha defensiva e apresentou uma atuação completa, marcada pela solidez e pela disciplina tática, antes de coroar seu desempenho de destaque com a assistência para um gol decisivo por meio de um preciso passe de cabeça, aproveitado por seu companheiro Kevin Cabral para balançar as redes aos 66 minutos, decretando a vitória de sua equipe no primeiro teste oficial da temporada.

A jornada em busca da identidade

Elyaz se transferiu para o Red Star na última janela de transferências de verão, vindo do Real Betis, da Espanha, em um passo que representa seu primeiro contato real com o futebol francês.

O promissor zagueiro havia começado sua trajetória no futebol na tradicional academia do Real Madrid, antes de se transferir para o Betis em 2024, onde suas participações se limitaram ao time reserva, sem que tivesse a oportunidade de disputar a competição com a equipe principal.

"Elyaz" em vez de "Zidane"

Em um passo calculado que reflete uma consciência precoce da dimensão dos desafios que virão, o jovem zagueiro optou por vestir a camisa número 15 com o nome "Elyaz" (Elyaz) em vez do lendário sobrenome da família que seu pai carrega, em uma clara tentativa de se afastar dos holofotes intensos que cercam tudo o que diz respeito à família Zidane.

O jornal francês L'Équipe considera que essa decisão carrega dimensões simbólicas e práticas ao mesmo tempo, pois expressa um desejo sincero de traçar um caminho profissional próprio, longe das comparações inevitáveis com o pai lendário, e concede ao jogador espaço para respirar longe das enormes pressões da mídia.

Um muro de silêncio

A diretoria do Red Star, sediado na região de Seine-Saint-Denis, ao norte da capital francesa, adota uma estratégia rigorosa para proteger seu novo jogador da atenção midiática que o cerca.

Nesse contexto, o técnico Damien Perrinelle evitou deliberadamente mencionar o nome de Zidane nas últimas coletivas de imprensa, preferindo destacar outras contratações, como a do goleiro Yanis Benchaouch, em uma tentativa de reduzir o interesse excessivo pelo recém-chegado.

Essa abordagem representa um escudo protetor que visa preservar a privacidade do jogador dentro e fora dos bastidores do clube, e garante que sua concentração mental não seja afetada pela curiosidade do público e da imprensa que acompanhou sua chegada, o que lhe permite se dedicar totalmente ao desenvolvimento de suas habilidades e à integração tranquila com seus novos companheiros.

Um início promissor

Apesar da experiência recente, a atuação apresentada por Elyaz em sua primeira partida aponta para um futuro promissor, especialmente porque o jovem zagueiro demonstrou uma maturidade tática e uma autoconfiança acima de sua idade, o que o torna um dos nomes que devem ser acompanhados de perto durante a atual temporada da segunda divisão francesa.