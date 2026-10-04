O filho de Ancelotti resume a crise do Real Madrid com palavras claras

O italiano Davide Ancelotti, treinador do Lille francês e filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, resumiu a crise do clube merengue, insinuando que a saída de Luka Modric e a aposentadoria de Toni Kroos mudaram tudo para a casa do Santiago Bernabéu.

Kroos se aposentou no verão de 2024, após o fim da Eurocopa, enquanto Luka Modric seguiu rumo ao Milan no verão seguinte.

O Real Madrid vem sofrendo muito nas duas últimas temporadas, especialmente no meio-campo, não conquistou nenhum título importante, e parece que o sofrimento continua até agora, no início da temporada atual.

Davide Ancelotti disse, em declarações ao jornal "AS": "O Real Madrid? Não quero que tudo o que eu digo seja interpretado como uma crítica. Quando Modric ou Kroos jogavam, a bola sempre chegava ao jogador que iniciava a jogada".

E acrescentou, segundo o que foi divulgado pela rede "Foot Mercato": "Para jogar num estilo ofensivo direto, você precisa de um jogador que saiba passar bem a bola. O jogo ofensivo direto não significa apenas ter oito jogadores capazes de correr, mas também ter um jogador capaz de lançá-los".

Encerrou suas declarações afirmando que o Real Madrid realmente carece de um jogador fundamental no meio-campo.











