O Feyenoord recebe, de repente, uma candidatura espontânea de um diretor técnico ambicioso

Américo Branco, que deixa o cargo de diretor técnico do Fortuna Sittard após quatro temporadas, gostaria de trabalhar no Feyenoord. Foi o que afirmou o dirigente de 35 anos em entrevista à Voetbal International.

O Fortuna e Branco vão se separar no próximo verão devido a divergências. O português é franco sobre seu relacionamento abalado com o técnico Danny Buijs.

“Se você me perguntar se a relação com o Danny é ruim, eu digo que não. Mas se você perguntar se vou jantar com ele depois de sair do Fortuna, também digo que não. Somos diferentes, em muitos aspectos”, afirmou Branco.

Nas quatro temporadas de Branco no Fortuna, o clube nunca passou por sérias dificuldades de rebaixamento. Ele também obteve um lucro de milhões em transferências.

Branco ainda não sabe onde está o seu futuro. No entanto, o ambicioso dirigente não descarta a possibilidade de permanecer na VriendenLoterij Eredivisie. “Secretamente, espero ter uma oportunidade em um grande clube na Holanda.”

“Acho que o Feyenoord seria o que mais se encaixaria comigo. Tenho certeza de que também posso ser valioso lá. Mas também sei que ex-jogadores de renome terão prioridade. Isso também cai melhor com os torcedores”, afirma Branco.

É possível que Branco esteja, com suas declarações, principalmente se referindo à situação atual no Ajax, no Feyenoord e no PSV. Em Amsterdã, Jordi Cruijff acaba de assumir o cargo, enquanto Earnest Stewart tem obtido muito sucesso em Eindhoven. Em Roterdã, espera-se nomear um novo diretor técnico em breve.