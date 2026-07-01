O Feyenoord recebe a primeira proposta da França pelo meio-campista

O Lille OSC apresentou uma oferta inicial ao Feyenoord por Gjivai Zechiël, segundo informou o FR12.nl nesta quarta-feira. O clube francês, que disputa a Liga dos Campeões, vê nele um reforço importante para o meio-campo.

Zechiël impressionou na última temporada como jogador emprestado pelo FC Utrecht e recentemente iniciou a pré-temporada no Feyenoord para a nova temporada. Foi sobretudo graças às excelentes atuações no De Galgenwaard que o interesse de clubes estrangeiros cresceu.

O Lille já fez uma primeira oferta pelo meio-campista, que tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028, embora ainda não esteja claro qual será a decisão do clube. O Transfermarkt estima, aliás, que seu valor atual seja de dez milhões de euros.

Zechiël já teve uma primeira conversa com a diretoria do Lille. Agora resta aguardar se o jogador do Feyenoord acabará optando por dar o salto para a Ligue 1.

O jovem meio-campista (22) passou por várias categorias de base do Feyenoord e já soma dezesseis partidas pelo time principal. Na última temporada, ele vestiu a camisa do FC Utrecht 50 vezes, marcando dez gols e dando dez assistências nessa sequência.

No Feyenoord, Zechiël não tem mais a presença de Robin van Persie, que foi demitido recentemente. Giovanni van Bronckhorst e Sipke Hulshoff agora comandam o time em Roterdã.