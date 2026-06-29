O Feyenoord quer superar o Ajax na disputa pelo novo goleiro titular em potencial

O Feyenoord está interessado em contratar Tjak Ernst, segundo informa o FR12. O goleiro do Hertha BSC está sendo acompanhado de perto pelo clube de Roterdã.

Ernst deve se tornar o sucessor de Timon Wellenreuther no De Kuip, que, muito provavelmente, deixará o Feyenoord neste verão.

O clube pretende apresentar uma oferta pelo alemão de 23 anos na próxima semana, desde que a equipe de olheiros emita um relatório definitivo positivo sobre o goleiro.

Ernst ainda tem contrato com o Hertha até meados de 2027 e, segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de quatro milhões de euros.

O clube de Roterdã terá que agir rapidamente na disputa por Ernst, já que, segundo o veículo de imprensa, o VfL Wolfsburg e o Ajax também estão interessados.





Ernst disputou praticamente todas as partidas do Hertha na 2. Bundesliga na última temporada. Ele não sofreu gols em onze ocasiões.



