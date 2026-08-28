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Rian Rosendaal

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O Feyenoord parece ter de agir rápido após proposta de 2,5 milhões de euros

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Feyenoord

O Feyenoord enfrenta a concorrência do FC Copenhague na disputa por Daniel Job, informa o jornalista de transferências Sacha Tavolieri no X. O principal clube dinamarquês está disposto a pagar 2,5 milhões de euros, além de bônus, pelo ponta de 21 anos.

O Kongsvinger pede no mínimo quatro milhões de euros por Job, que deseja se transferir para o Copenhague. Os dois clubes estão em conversas e, segundo Tavolieri, os termos pessoais não são um problema para o atacante.

O jornal norueguês Glåmdalen informou na semana passada sobre o interesse do Feyenoord. O chefe de scout, Micha Jansen, inclusive já foi fotografado com o ponta de 20 anos do Kongsvinger.

Job é um atacante talentoso da Nigéria, que atualmente joga na segunda divisão da Noruega. Segundo o Transfermarkt, o explosivo ponta esquerda vale cerca de 1 milhão de euros.

Os rotterdammers, no entanto, não são o único clube que acompanha Job. West Ham United, FC Basel e Lecce também são ligados ao talentoso ponta. O Lecce já ofereceu 2,5 milhões de euros, proposta que foi recusada pelo Kongsvinger.

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De qualquer forma, o Kongsvinger só quer liberar o cobiçado Job por um valor recorde. O valor recorde atualmente é de 850.000 eurp.

Job é um atacante versátil, que pode atuar como centroavante e pelos dois lados do campo. A disputa está a todo vapor, como ressalta Tavolieri. Resta saber se o Feyenoord fará uma proposta de abertura.

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