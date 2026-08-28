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imago-sport-1076593088.jpgNTB
Rian Rosendaal

Traduzido por

O Feyenoord parece precisar agir rápido após oferta de 2,5 milhões de euros

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O Feyenoord enfrenta a concorrência do FC Copenhague na corrida por Daniel Job, informou o jornalista de transferências Sacha Tavolieri no X. O clube dinamarquês está disposto a pagar 2,5 milhões de euros, além de bônus, pelo ponta de 21 anos.

O Kongsvinger pede no mínimo 4 milhões de euros por Job, que pessoalmente gostaria de se transferir para o Copenhague. Os dois clubes estão em conversa e, segundo Tavolieri, os termos pessoais não são problema para o atacante.

O jornal norueguês Glåmdalen noticiou na semana passada o interesse do Feyenoord. O chefe de observação Micha Jansen já foi até fotografado com o ponta de 20 anos do Kongsvinger.

Job é um atacante talentoso da Nigéria, que atualmente joga na segunda divisão da Noruega. Segundo o Transfermarkt, o explosivo ponta esquerda vale cerca de 1 milhão de euros.

Os rotterdamenses, no entanto, não são o único clube a acompanhar Job. West Ham United, FC Basel e Lecce também são ligados ao talentoso ponta. O Lecce já ofereceu 2,5 milhões de euros, proposta que foi recusada pelo Kongsvinger.

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O Kongsvinger quer liberar o cobiçado Job apenas por um valor recorde. O valor recorde atualmente é de 850.000 eurp.

Job é um atacante versátil, que pode atuar como centroavante e pelos dois lados do campo. A disputa está a todo vapor, como ressalta Tavolieri. Resta saber se o Feyenoord fará uma proposta de abertura.

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