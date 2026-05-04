O Feyenoord mantém a primeira conversa com o candidato a sucessor de Dennis te Kloese

O Feyenoord manteve uma conversa com Robert Eenhoorn, que está sendo considerado para o cargo de novo diretor-geral. A notícia foi divulgada pela Voetbal International nesta segunda-feira.

O dirigente de Roterdã é considerado um candidato importante para definir o rumo do futuro do Feyenoord no âmbito administrativo.

A notícia do observador de clubes Martijn Krabbendam vem acompanhada de uma análise detalhada sobre o Feyenoord, que está prestes a garantir a classificação para a Liga dos Campeões.

“O novo diretor-geral do Feyenoord — Robert Eenhoorn já teve uma conversa — enfrenta imediatamente uma decisão importante. Trata-se apenas de vencer, ou o clube voltará a associar essa ambição à cultura almejada, que nos últimos cinco anos, além de uma final europeia, um campeonato e uma Copa da KNVB, também rendeu muita boa vontade?”

“Se a partida contra o Fortuna Sittard ensinou alguma coisa, é que, além do alívio e da alegria justificados por estar praticamente garantida a classificação para a Liga dos Campeões, é preciso, acima de tudo, uma avaliação rigorosa sobre o que exatamente o Feyenoord quer no futuro próximo e quais diretor técnico e treinador podem melhor concretizar essa ambição”, escreve Krabbendam.

Se Eenhoorn será o sucessor de Dennis te Kloese e qual será o resultado da conversa, não fica claro no artigo de Krabbendam.

O Feyenoord parece querer primeiro nomear um novo diretor geral, que se debruçará sobre a escolha do novo diretor técnico. Em seguida, sem dúvida, o papel do técnico Robin van Persie também será avaliado.