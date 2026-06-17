O Feyenoord identifica um grande talento no exterior que custaria pelo menos 10 milhões

Dévy Rigaux está em plena atividade na montagem do elenco do Feyenoord para a próxima temporada. O jornalista Mounir Boualin informou nesta quarta-feira que o diretor técnico está focado principalmente em reforçar o meio-campo do time de Roterdã.

O Feyenoord está considerando fazer uma oferta ao Partizan Belgrado pelo meio-campista Ognjen Ugresic, de 19 anos. O jogador, que já disputou uma partida pela seleção da Sérvia, tem contrato com seu clube atual por mais quatro temporadas e, segundo o Transfermarkt, custa pelo menos dez milhões de euros.

Segundo Boualin, Ugresic, considerado um grande talento na Sérvia, já está ciente do interesse do De Kuip. Resta saber se o jovem meio-campista vê o Feyenoord como o próximo passo ideal em sua carreira.

De qualquer forma, não é certo que Ugresic opte pelo Feyenoord. Entre outros, o Newcastle United, o Torino e o Eintracht Frankfurt estão de olho nele nesta janela de transferências de verão.

Além disso, Rigaux está trabalhando para contratar Charles Vanhoutte. O Feyenoord e o OGC Nice chegaram a um acordo “com exceção de alguns detalhes e pontos”, sobre a transferência de Charles Vanhoutte, segundo publicou o jornal belga Het Laatste Nieuws na semana passada. O clube de Roterdã vai transferir cerca de seis milhões de euros para o sul da França.

Vanhoutte, de 27 anos, acabou jogando uma temporada pelo Nice, que o contratou no verão do ano passado por cerca de seis milhões de euros do Union Sint-Gillis. Vanhoutte conseguiu escapar por pouco do rebaixamento com o Nice e agora quer enfrentar um novo desafio.

Boualin acredita que o Feyenoord está se preparando para uma possível saída de Hwang In-beom e Jakub Moder, algo que também foi noticiado recentemente pelo Algemeen Dagblad. Hwang marcou pela Coreia do Sul na Copa do Mundo, o que parece ter aumentado seu valor de mercado. Moder poderá sair caso receba uma oferta atraente.