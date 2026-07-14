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Hertha BSC v Eintracht Braunschweig - Second BundesligaGetty Images Sport
Wessel Antes

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O Feyenoord finalmente recebe uma resposta clara do goleiro Tjark Ernst

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T. Ernst

Tjark Ernst será o novo goleiro titular do Feyenoord, segundo noticiou o BILD na manhã desta terça-feira. O goleiro de 23 anos deixa o Hertha BSC e se transfere para Roterdã por um valor superior a 5 milhões de euros.

De acordo com o site Feyenoord Transfermarkt, o diretor técnico Devy Rigaux deu um ultimato ao talentoso goleiro, que ficou em dúvida por um longo tempo.

Ernst, nascido em Stuttgart, acabou optando por esse desafio fora da Alemanha. Com o Feyenoord, ele entrará na Liga dos Campeões como goleiro titular.

Ernst já não treina mais com o Hertha nesta terça-feira. Ele é descrito pelo jornalista Carsten Priefer como o melhor goleiro da 2. Bundesliga.

No De Kuip, Ernst será o sucessor de seu compatriota Timon Wellenreuther (30), que possivelmente irá jogar pelo VfL Wolfsburg.

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O clube alemão rebaixado também já havia demonstrado interesse em Ernst, assim como o Celtic e o Borussia Mönchengladbach.

Ernst defendeu o gol do Hertha em um total de 97 partidas oficiais, nas quais sofreu 140 gols. Ele não sofreu gols em 24 ocasiões.

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