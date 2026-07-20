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imago-sport-1079144355.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

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O Feyenoord contrata atacante que já jogou pelo Ajax

Feyenoord

Levi Haps passa a integrar a base do Feyenoord, segundo informou o Feyenoord Youth Watcher no X. O atacante de 17 anos vem do Royal Antwerp FC e já atuou pelo Ajax, ADO Den Haag e Sparta Rotterdam.

Haps, nascido em 2005, jogava desde o ano passado na equipe Sub-18 do Antwerp. O jovem atacante marcou cinco gols em doze partidas nas categorias de base. Haps marcou um gol a cada 137 minutos, segundo as estatísticas.

O recém-contratado pelo Feyenoord deu seus primeiros passos no Sparta e partiu para o Ajax em 2018. Após cinco temporadas em Amsterdã, seguiu-se uma nova aventura no ADO, que o viu partir para o Antwerp em 2025.

Haps retorna agora ao solo holandês. No centro de treinamento Varkenoord, em Roterdã, o talentoso atacante continuará trabalhando em seu desenvolvimento como jogador de futebol profissional.

Ainda não se sabe em qual time de base Haps irá atuar. É provável que ele seja acompanhado de perto por Giovanni van Bronckhorst com vistas ao futuro.

Amistosos de clubes
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O Feyenoord Youth Watcher informou em junho que o grande talento Damin el Fayda deixaria o Feyenoord. O zagueiro de dezesseis anos se transferirá para o Red Bull Leipzig neste verão.

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