Sam Roovers renovou seu contrato com o Feyenoord, que estava prestes a expirar, conforme informou o clube de Roterdã por meio de seus canais oficiais.

Por um momento, parecia que o zagueiro de 18 anos iria deixar o Feyenoord, mas Roovers assinou recentemente um novo contrato que o manterá no De Kuip até meados de 2029.

Através do site do clube, Roovers comentou esta notícia feliz. “É um momento muito especial para mim poder renovar meu contrato com este belo clube.”

“Nos últimos anos, o Feyenoord me deu todas as oportunidades de que precisei para continuar me desenvolvendo. Por isso, sinto muita confiança por parte de todos e gostaria de retribuir essa confiança”, afirmou Roovers.

Roovers jogou anteriormente nas categorias de base dos clubes amadores VV UDO e FC Oegstgeest. Há cinco anos, o Feyenoord o contratou.

Ainda não se sabe se, depois de Roovers, o Feyenoord também conseguirá manter Kelvin Neijenhuis (18). O talentoso centroavante já conversou com outros clubes da Eredivisie.

Aliás, o time de Roterdã também se despediu de um membro da comissão técnica na segunda-feira. O treinador de goleiros Jyri Nieminen deixa o Feyenoord após três temporadas.