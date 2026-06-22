Nacho Ferri está prestes a se transferir para o Feyenoord. Osite FR12.nl informou nesta segunda-feira que o clube de Roterdã chegou a um acordo de princípio com o KVC Westerlo sobre a transferência do atacante espanhol de 21 anos. Ainda não há informações sobre o valor da transferência.

Há um acordo geral entre os dois clubes. Agora, é preciso finalizar os últimos detalhes da transferência de verão para Ferri, que ainda tem contrato de mais três temporadas com o clube belga. O espanhol já havia chegado recentemente a um acordo pessoal com o Feyenoord.

Ferri se encaixa no perfil que o Feyenoord traçou para a contratação de um novo atacante. O jovem atacante tem 1,92 metro de altura, é forte no jogo aéreo e está sempre disposto a trabalhar duro. Na última temporada, entre todos os jogadores da Jupiler Pro League que disputaram pelo menos 100 duelos aéreos, o jogador alvo da contratação alcançou uma porcentagem de 64%.

O Westerlo utilizou Ferri com frequência na última temporada como ponto de referência, principalmente devido às suas qualidades físicas. Sua maneira agressiva de pressionar e sua grande capacidade de deslocamento se encaixam, segundo o Feyenoord, na intensidade que o clube tem em mente para a próxima temporada.

O técnico Giovanni van Bronckhorst quer dar a Ferri, no Feyenoord, a oportunidade de se desenvolver ainda mais como atacante. Certamente, na área de finalização, ainda há muito a melhorar para Ferri, que encerrou a última temporada com onze gols em 37 partidas em todas as competições.

Ferri passou apenas uma temporada no Westerlo, clube que o contratou do Eintracht Frankfurt em 2025 por um milhão e meio de euros. Atualmente, o Transfermarkt estima seu valor de mercado em seis milhões de euros.

O jovem atacante passou pelas categorias de base do Montaverner, do FC Ontinyent e da UD Alzira, antes de ser contratado pelo Frankfurt em 2021. Sua chegada parece não ter relação com o futuro de Ayase Ueda, que é cobiçado por clubes da Premier League e da Bundesliga.