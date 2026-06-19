O Feyenoord anuncia a saída de um jogador: “Desejamos tudo de bom a ele”

Plamen Andreev deixa definitivamente o Feyenoord. O clube de Roterdã anunciou, por meio de seus canais oficiais, que o goleiro de 21 anos dará continuidade à sua carreira no Debreceni VSC, da Hungria.

“O Feyenoord deseja a Andreev tudo de bom no restante de sua carreira no futebol”, escreveu o clube de Roterdã em seu site oficial. O goleiro ainda tinha contrato até meados de 2029 no De Kuip.

Andreev foi contratado pelo Feyenoord há dois anos, vindo do Levski Sofia. A transferência envolveu um valor de 1,2 milhão de euros.

O búlgaro era visto como um goleiro promissor para o futuro, mas nunca conseguiu se firmar no sul de Roterdã. Andreev disputou apenas uma partida oficial pela equipe principal do Feyenoord.

Isso aconteceu em 18 de maio de 2025, durante a última rodada da temporada 2024/25 da Eredivisie, contra o sc Heerenveen. O Feyenoord perdeu essa partida por 2 a 0.

Na última temporada, Andreev foi emprestado duas vezes. Primeiro ao Racing Santander, depois ao Lech Poznań.

Agora, ele foi contratado definitivamente pelo Debreceni VSC. Esse clube foi campeão nacional da Hungria sete vezes e terminou a última temporada na quarta colocação. O valor da transferência não foi divulgado.