Miguel Rodríguez está a viver os seus últimos dias no FC Utrecht. Segundo Matteo Moretto, do Marca e da Voetbal International, o clube de Utrecht está prestes a vendê-lo.

Miguel Rodríguez chegou há dois anos por empréstimo do Celta de Vigo. Na sua primeira temporada em Utrecht, causou tanta impressão que o clube decidiu contratá-lo em definitivo.

O FC Utrecht pagou 2,5 milhões de euros no verão passado pelo extremo-direito espanhol, mas o Celta manteve cinquenta por cento dos direitos de transferência do jogador.

Agora, o Utrecht aproxima-se de um acordo com o Alavés para a venda de Rodríguez, que na temporada passada lutou frequentemente com lesões. O clube espanhol vai pagar cinco milhões de euros por ele.

Como o Utrecht detém apenas cinquenta por cento dos direitos de transferência, o clube encaixa 2,5 milhões de euros com a transferência.

No total, Rodríguez fez 64 jogos com a camisola do FC Utrecht. Nesse período, marcou quinze golos e somou quatro assistências.