O FC Twente vence mais uma vez e está colado no Feyenoord e no NEC

O FC Twente venceu por 2 a 1 o FC Volendam na rodada da Vriendenloterij Eredivisie, na sexta-feira. Com isso, os Tukkers empataram em pontos (53) com o terceiro colocado NEC, que enfrenta o segundo colocado Feyenoord no domingo. É a sexta vitória do Twente em sete partidas.
O FC Twente abriu o placar em menos de dois minutos. Sam Lammers cabeceou a bola após um escanteio, e Ruud Nijstad, que havia subido para o ataque, marcou seu primeiro gol pelos Tukkers de perto. Um início de sonho para o time da casa e um desafio imediato para o FC Volendam.
Os visitantes tiveram sorte quando Ricky van Wolfswinkel acertou a trave com uma cabeçada. Foi uma questão de sobrevivência para o Volendam na fase inicial, com o Twente entrando com tudo e buscando o rápido 2 a 0.
O 2 a 0 saiu mesmo após mais de meia hora de jogo no Grolsch Veste. O diligente Lammers passou a bola de forma belíssima para Kristian Hlynsson, que acertou no canto oposto e fez os torcedores do Twente comemorarem. Um primeiro tempo tranquilo, portanto, para a equipe do técnico John van den Brom.
Thomas van den Belt foi habilmente lançado por Mats Rots logo após o intervalo, mas chutou para fora em uma posição promissora. O Twente continuou buscando o ataque e teve azar quando Van Wolfswinkel foi bloqueado pelo atento Kayne van Oevelen. O Volendam tentou, mas não conseguiu colocar a equipe da casa em apuros.
Isso mudou quando Nordin Bukala marcou o 2 a 1 aos 73 minutos. O goleiro do Twente, Lars Unnerstall, ficou furioso com o gol sofrido, e o nervosismo voltou a tomar conta dos jogadores e torcedores do Twente.
O Volendam lutou até o apito final por um ponto, mas, apesar dos esforços, não conseguiu evitar a derrota. Três pontos muito importantes para o Twente e, para o Volendam, a constatação de que a batalha contra o rebaixamento direto ainda está longe de estar decidida.