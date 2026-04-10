O FC Twente envia um sinal claro ao Ajax, ao Feyenoord e ao PSV

O FC Twente exerceu a opção prevista no contrato de Mats Rots, segundo informa o Tubantia. O lateral-esquerdo de 20 anos, que estaria na mira do Ajax, do Feyenoord e do PSV, fica assim vinculado ao clube até meados de 2028.

Rots, jogador da seleção juvenil, é uma das revelações do Twente nesta temporada. De acordo com o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, do SoccerNews, ele está na lista de todos os três grandes tradicionais.

Com essa renovação de contrato, o Twente garante que o valor de Rots aumente novamente. O Transfermarkt já avalia o jogador canhoto em 10 milhões de euros.

Parece improvável que Rots jogue mais duas temporadas pelo Twente. Sua evolução não passou despercebida por muitos clubes.

Até agora, Rots disputou 38 partidas oficiais pelo time principal do Twente. Nelas, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências.

Na temporada passada, Rots jogou por empréstimo pelo Heracles Almelo. Até agora, ele disputou cinco partidas pela seleção sub-21 da Holanda.

Mats Rots é o irmão mais novo do ponta-direita Daan Rots (24). Com o contrato dele, o Twente poderia fazer exatamente o mesmo.