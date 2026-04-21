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Sydney Jordan

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O FC Midtjylland divulga comunicado após chocante incidente com facadas envolvendo jogador

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Alamara Djabi (FC Midtjylland) foi esfaqueado no último fim de semana e, após duas cirurgias, foi colocado em coma induzido. O clube divulgou um comunicado na manhã desta terça-feira. 

O clube dinamarquês divulgou boas notícias em seu site. “Ele se encontra agora em estado estável após duas cirurgias e acordou do coma induzido. Ele está bem, considerando as circunstâncias.” 

O Midtjylland informa que o grave incidente com facadas ocorreu no último fim de semana em Herning. “Djabi ficou em estado crítico e foi operado de emergência.” O clube elogia a equipe médica. “Graças à atuação profissional dos serviços de emergência e, posteriormente, dos médicos no hospital, seu estado agora é estável.” 

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O segundo colocado da Superligaen informou que não dará mais detalhes sobre o caso. “Por respeito à investigação policial em andamento, que inclui depoimentos de testemunhas e outras investigações.” 

O Midtjylland afirma estar profundamente comovido com o grave incidente. “Nossos pensamentos estão com nosso companheiro de equipe, sua família e amigos, e desejamos a ele muita força e uma rápida recuperação.” 

Djabi não fazia parte da seleção do clube de Herning nesta temporada. Segundo o clube, ele nem sequer estava mais na lista de convocados para os próximos jogos.  

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