O FC Groningen se indigna após a falta sobre Hernes: “Uma entrada realmente escandalosa!”

O FC Groningen levou um susto no sábado, durante o jogo amistoso contra o AEK Atenas, com uma entrada violenta em Travis Hernes. O meio-campista norueguês ficou caído no chão após a falta do adversário Filipe Relvas.

O incidente ocorreu aos 55 minutos do amistoso realizado nas proximidades de Apeldoorn. O lateral-esquerdo português do clube grego avançou em alta velocidade perto da linha central em direção a Hernes, que ficou deitado no campo, sentindo dores.

Houve grande consternação imediata após a entrada violenta, e o árbitro Clay Ruperti, logicamente, mostrou o cartão vermelho. Hernes precisou de atendimento médico, mas saiu ileso, sem lesões graves.

“Agora a situação está completamente fora de controle em Wenum Wiesel. Uma entrada verdadeiramente escandalosa de Relvas em Travis Hernes foi punida com cartão vermelho. O locutor da WWVA resumiu bem: ‘Isso é um lembrete, este é um jogo amistoso. Por favor, comportem-se’”, como pôde ser lido no canal X do FC Groningen.

Logo após o incidente, Oskar Zawada colocou o FC Groningen na frente. Apesar disso, o time reduzido do AEK conseguiu uma virada e saiu de campo com uma vitória por 1 a 2.