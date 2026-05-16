O FC Groningen quer voltar a negociar com o Ajax para adquirir o jogador em definitivo

O FC Groningen pretende reforçar-se com Nick Verschuren. É o que informa Mounir Boualin, em nome do SoccerNews. O zagueiro central de 21 anos está emprestado pelo Ajax ao FC Volendam nesta temporada.
Segundo Boualin, nas próximas semanas haverá conversas para avaliar se uma transferência de Verschuren para o Groningen é possível. O Orgulho do Norte estaria apostando em uma transferência definitiva.
Ainda não se sabe até que ponto o Ajax está disposto a aceitar isso. O zagueiro, cujo valor de mercado é estimado em 900.000 euros pelo Transfermarkt, ainda tem contrato em Amsterdã até meados de 2028.
Verschuren passou pela base do Ajax. Ele ainda não estreou na equipe principal. No entanto, Verschuren disputou cinquenta partidas pelo Jong Ajax.
Nesta temporada, o zagueiro de 1,82 m joga, portanto, por empréstimo pelo Volendam. Lá, ele vem causando grande impressão: até agora, Verschuren disputou 34 partidas oficiais pelo clube.
O Groningen já havia contratado outro zagueiro do Ajax no verão passado: Dies Janse foi emprestado. Após esta temporada, ele retornará ao Johan Cruijff ArenA.
Janse (20) está causando grande impressão nesta temporada no Euroborg. Ele disputou 31 partidas oficiais pelo Groningen nesta temporada, sendo 30 como titular.