O FC Groningen está considerando boicotar a partida do playoff contra o Ajax

O FC Groningen não descarta a possibilidade de boicotar a partida das eliminatórias contra o Ajax, marcada para 21 de maio, segundo informou o diretor-geral Frank van Mosselveld à RTV Noord. O motivo é a decisão de impedir a entrada dos torcedores do Groningen em Volendam.

A partida entre Ajax e Groningen será realizada na quinta-feira no Kras Stadion do FC Volendam, pois o artista Harry Styles realizará uma série de shows na Johan Cruijff ArenA. Na manhã de segunda-feira, foi divulgado que o Groningen não poderá levar torcedores visitantes a Volendam, “em decorrência de uma decisão tripartite”. O mesmo vale, aliás, para o Willem II, que enfrenta o Volendam na final dos play-offs de promoção/rebaixamento.

Enquanto Etienne Vaessen já havia criticado a decisão de Rick Beukers, prefeito do município de Edam-Volendam, Van Mosselveld também está indignado. “Estamos analisando agora quais são nossas possibilidades e recursos para agir contra isso”, informou ele à Radio Noord.

“Isso é absurdo”, resmunga ele. “Principalmente porque, em 23 de abril, eu já havia questionado esses cenários à KNVB: e se isso acontecer e como lidaremos com isso? Já acho estranho termos que mudar para outro estádio. Nunca deveria acontecer de o triângulo local decidir não permitir a entrada de torcedores visitantes. E, no fim das contas, esse cenário acaba se concretizando.”

“É uma suposição, mas tenho a impressão de que as pessoas lá esperavam que o cenário em que o FC Volendam e o Ajax chegassem aos play-offs não se concretizasse”, afirma Van Mosselveld. “Se o prefeito considera que vários clubes não podem ser recebidos em seu município, é muito irônico e estranho que justamente os torcedores visitantes sejam penalizados.”

Van Mosselveld considera incompreensível que os torcedores do Groningen sejam prejudicados pelo mau comportamento dos torcedores do Volendam. “Nunca passamos por isso antes, mas aparentemente as coisas podem ficar ainda mais absurdas no nosso país: que três grupos de torcedores não possam comparecer.” Por isso, ele propõe uma alternativa clara: não jogar no Kras Stadion, mas no Euroborg.

“Olha, o aspecto esportivo deve estar em primeiro lugar. Mas achamos tudo isso tão inaceitável e injusto que vamos primeiro tentar garantir que os torcedores possam estar presentes na quinta-feira”, afirma Van Mosselveld. Será que um boicote total está entre as possibilidades? “Todos os cenários estão em aberto. Não descartamos nada neste momento. Isso nos surpreende e nos pega de surpresa. É tão injusto.”