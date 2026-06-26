O FC Dordrecht contrata repentinamente o sucessor de Dirk Kuijt, vindo do Ajax

Paul Nuijten é o novo técnico principal do FC Dordrecht, conforme anunciado pelo clube na noite de sexta-feira. Seu contrato com o Ajax, que vigorava até meados de 2027, foi rescindido. Pouco depois, o Dordrecht o apresentou como o sucessor de Dirk Kuijt.

Nuijten assinou um contrato de dois anos com o FC Dordrecht e assume imediatamente o cargo no clube da Keuken Kampioen Divisie.

O jogador de 33 anos, natural de Brabant, sucede assim a Kuijt, que recentemente se transferiu para o Fenerbahçe para se tornar assistente do técnico Ismail Kartal.

Por um momento, parecia que Rick Adjei, o assistente técnico do Go Ahead Eagles, iria suceder o técnico de Katwijk. Mas nada poderia estar mais longe da verdade.

Na noite de sexta-feira, foi divulgado que o Ajax e Nuijten se separaram de comum acordo, com efeito imediato. Pouco tempo depois, o clube de Katwijk anunciou que Nuijten seria o novo técnico principal.

O técnico está orgulhoso de sua nomeação. “Estou extremamente feliz e grato por ter essa oportunidade no FC Dordrecht. É um clube com identidade própria, torcedores engajados e muita ambição. Sinto a responsabilidade que acompanha essa função e estou ansioso para cumpri-la junto com os jogadores e a comissão técnica”, pode-se ler no comunicado de imprensa do clube.

Em 2024, Nuijten chegou ao De Toekomst como técnico do Ajax Sub-17. Passando pela equipe Sub-19, ele foi promovido ao Ajax 1 como assistente do técnico interino Fred Grim. Depois que Grim voltou à sua função na base do clube de Amsterdã, Nuijten foi promovido a técnico principal do Jong Ajax. No entanto, o técnico natural de Geldrop optou agora por uma nova aventura em Dordrecht.