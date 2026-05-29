O FC Barcelona oferece uma quantia astronômica por Julian Álvarez

O FC Barcelona apresentou uma oferta de cem milhões de euros ao Atlético de Madrid. O clube espera, assim, conseguir tirar Julian Álvarez da capital espanhola, segundo Fabrizio Romano.

Na tarde de quinta-feira, já havia sido divulgado que o Barça faria de tudo para contratar Álvarez o mais rápido possível. Naquele momento, ainda não havia uma oferta oficial.

Na noite de quinta-feira, o artilheiro argentino apresentou seu pedido de saída à diretoria do Atlético. O clube, aliás, não quer deixá-lo ir.

No entanto, parece que a transferência vai acontecer. O Barcelona apresentou agora a primeira oferta em Madri. Cem milhões de euros, sem bônus.

Álvarez tem contrato até meados de 2030, então ainda não se sabe se a oferta é alta o suficiente. O Transfermarkt avalia o jogador em 90 milhões de euros.

Os próprios madrilenos pagaram, em 2024, cerca de 75 milhões de euros para contratar Álvarez do Manchester City.

Desde então, o jogador com 51 convocações pela seleção argentina já disputou 106 partidas oficiais pelo Atlético de Madrid. Nelas, ele marcou 49 gols e deu 17 assistências.