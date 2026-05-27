O FC Barcelona leva um baque: Robert Lewandowski está definitivamente fora da lista de possíveis reforços

O Barcelona não teve sucesso com o Chelsea. Os catalães estão interessados no atacante brasileiro João Pedro, mas os londrinos foram claros: ele não está à venda. É o que informou Fabrizio Romano na manhã desta quarta-feira.

O campeão espanhol está empenhado em preencher a lacuna deixada por Robert Lewandowski. Várias frentes estão sendo abertas, sendo o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, e João Pedro os principais candidatos. Para o argentino, o Barcelona ainda parece estar na disputa, mas João Pedro está, portanto, fora de jogo.

O brasileiro de 24 anos foi contratado no verão passado por cerca de 64 milhões de euros do Brighton e conseguiu se destacar imediatamente em uma temporada difícil para o Chelsea.

Os londrinos terminaram em um decepcionante décimo lugar e, com isso, ficaram de fora das competições europeias. Na última rodada, a equipe do técnico interino Calum McFarlane perdeu por 2 a 1 para o Sunderland, que, por sua vez, conseguiu uma vaga na Europa.

João Pedro foi um dos poucos destaques: em cinquenta partidas, ele marcou vinte gols e deu nove assistências. Com quinze gols no campeonato, ele está entre os cinco maiores artilheiros desta temporada.

Portanto, uma saída não está nos planos por enquanto. O Chelsea, que na próxima temporada terá Xabi Alonso como novo técnico, rejeita categoricamente qualquer abordagem e espera voltar a brilhar na próxima temporada.

Curiosamente, apesar de sua excelente temporada, Pedro não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.