O FC Barcelona chega a um acordo com o Borussia Dortmund e contrata Karim Adeyemi

O FC Barcelona e o Borussia Dortmund chegaram a um acordo sobre a transferência de Karim Adeyemi, segundo informou, entre outros, Fabrizio Romano. O atacante alemão será contratado da Bundesliga por 22 milhões de euros, mais 7 milhões em possíveis bônus.

Nos últimos dias, o interesse do Barcelona cresceu rapidamente, e o clube não precisou se esforçar muito para convencer Adeyemi a se transferir para a cidade litorânea da Catalunha.

Adeyemi assinará um contrato de cinco anos no Spotify Camp Nou, onde, segundo a Sky italiana, receberá cerca de seis milhões de euros líquidos por temporada.

O Dortmund certamente não tinha as melhores cartas na mão durante as negociações. Adeyemi se recusou a renovar seu contrato, válido até meados de 2027, e manifestou seu desejo de sair.

O Dortmund, inicialmente, exigiu um valor de transferência de quarenta milhões de euros, o que era irrealista. Romano informou na quinta-feira que o Barça nunca pagaria esse valor, sabendo que, em seis meses, poderia ter negociado uma saída sem custo no ano que vem.

A oferta inicial do Barcelona, de 20 milhões de euros, foi rejeitada, o que obrigou ambas as partes a cederem. Com um valor fixo de 20 milhões de euros e 7 milhões em possíveis bônus, dependendo do número de partidas disputadas e da conquista do campeonato, isso acabou de ser concretizado.

Adeyemi (24), após sua chegada do Red Bull Salzburg em 2022, tornou-se uma estrela incontestável da Bundesliga no Dortmund. O ponta-direita, que surpreendentemente foi deixado de fora da seleção para a Copa do Mundo por Julian Nagelsmann, marcou 36 gols e deu 25 assistências em 146 partidas pelos Die Schwarzgelben.