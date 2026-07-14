O Excelsior vende Derensili Sanches Fernandes por uma quantia na casa dos milhões a um clube inglês

O Excelsior e o Huddersfield Town chegaram a um acordo sobre a transferência de Derensili Sanches Fernandes, segundo o Voetbal International. O atacante vai se transferir para a terceira divisão da Inglaterra por “uma quantia na casa dos milhões”.

Sanches Fernandes, hoje com 25 anos, mudou-se do Jong FC Utrecht para o Excelsior em meados de 2023. Em Kralingen, o ponta-direita revelou-se uma das armas ofensivas mais perigosas do clube.

No total, Sanches Fernandes disputou 104 partidas pelo Excelsior, nas quais marcou vinte gols e deu treze assistências. Ele foi de valor inestimável, especialmente na reta final da última temporada.

Sanches Fernandes marcou seis gols e deu três assistências na última temporada da Eredivisie. Quatro de seus gols foram marcados nas rodadas 30, 31 e 32.

Com um gol contra o PEC Zwolle (2 a 2), dois contra o FC Utrecht (vitória por 5 a 0) e um contra o FC Groningen (vitória por 2 a 3), ele ajudou o Excelsior a conquistar pontos muito valiosos, que acabaram contribuindo para alcançar o objetivo: a permanência (direta) na Eredivisie.

Sanches Fernandes tem contrato até meados de 2027, o que significa que o Excelsior precisará vendê-lo neste verão para obter uma boa quantia com a transação. Assim que toda a documentação estiver concluída, a transferência será oficializada.

Sanches Fernandes deve agora ajudar o Huddersfield na busca pelo acesso à Championship. O ex-jogador do Excelsior, Ilias Bronkhorst, e Radinio Balker (ex-FC Groningen) já jogam pelo The Terriers.