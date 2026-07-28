Raymond Domenech, ex-treinador da seleção da França, revelou sua opinião sobre a nomeação de Zinedine Zidane como diretor técnico dos Bleus para a próxima etapa.

Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, anunciou nesta terça-feira a contratação de Zinedine Zidane como treinador da seleção francesa por um período de quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030.

Zidane inicia uma nova etapa em sua trajetória como técnico, à frente da seleção da França, que permaneceu por 14 anos sob o comando de Didier Deschamps, campeão da Copa do Mundo de 2018 com os Bleus.

Domenech, que comandou a seleção da França de 2004 a 2010, disse sobre a nomeação de Zidane: "Didier Deschamps serviu por 14 anos, e agora a diretoria da federação nomeou outra pessoa. Não tenho opinião sobre isso. Há expectativas elevadas para a seleção francesa, pela existência de uma geração excepcional capaz de chegar ao topo. Há continuidade; ele chega com uma geração talentosa que anseia por conquistar títulos e dar sequência às conquistas".

E prosseguiu: "A essência de treinar a seleção nacional é extrair rapidamente o melhor do grupo, e Zidane possui essa bagagem, essa experiência e essa reputação que lhe permitem transmitir sua mensagem".

E acrescentou, em declarações ao jornal "Ouest-France": "A experiência comprovará isso, mas podemos supor que ele é capaz de ter sucesso. No entanto, é um trabalho diferente de treinar".

E completou: "Não sei como ele vai lidar com a imprensa, com sua imagem reservada e com sua relação com os jogadores. Se ele obtiver resultados, seu estilo de comunicação virá em seguida. A mensagem interna é a mais importante. Se os resultados não vierem, os questionamentos surgirão".

Ao ser questionado se assumir o comando da seleção francesa representa um momento decisivo, mesmo para alguém como Zidane, ele explicou: "É o cargo com que todos sonham, o ápice da carreira de qualquer treinador. É difícil superar o cargo de técnico da seleção francesa, mesmo que você assuma o comando de um grande clube. É o objetivo maior e a melhor posição".

Vale lembrar que a relação entre Domenech e Zidane foi marcada por certa tensão durante a Copa do Mundo de 2006, que viu a expulsão da lenda francesa na partida final após sua célebre cabeçada em Marco Materazzi, zagueiro da Itália.







