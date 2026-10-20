O ex-porta-voz do clube Al-Nassr revelou a verdade sobre a aquisição de uma parte das ações do clube saudita pelo português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, durante o próximo período.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo da empresa norte-americana "RedBird Capital", atual proprietária do clube italiano Milan, de adquirir 70% das ações do Al-Nassr, por um bilhão de riais, com o pagamento de dívidas no valor de 800 milhões de riais.

Os vazamentos apontam para a possibilidade de entrada do empresário Mohammed Al-Khariji nessa aliança de investimentos, ao lado de outros investidores, com destaque para Cristiano Ronaldo, com uma participação de 20%.

No entanto, Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, negou categoricamente essas notícias em declarações ao programa "Malaeb", da rádio "Al-Arabiya FM".

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Al-Sarami disse a respeito: "Todo o burburinho em torno de Cristiano (Ronaldo) está totalmente descartado, pois ele não será investidor no Al-Nassr, seja com 20% ou mesmo 1%".

E esclareceu: "As notícias dizem que as negociações ainda estão no início, e eu acredito que elas vão parar nesse estágio e não serão concluídas. E a dívida no valor de 800 milhões de riais sobre a qual se fala não existe de forma alguma; o Al-Nassr não deve nenhuma quantia".

E concluiu: "Não há nada de verdadeiro naquilo que está sendo dito, especialmente no que diz respeito a Cristiano Ronaldo, pois ele não deseja ser proprietário de nenhum clube, seja o Al-Nassr ou qualquer outro".