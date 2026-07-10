O ex-jogador de futebol de ponta Samir Nasri foi preso na França

O ex-jogador de futebol Samir Nasri (39) foi preso e detido pela polícia francesa na quinta-feira. A notícia foi divulgada pelo jornal Le Parisien.

Nasri, nascido em Marselha, causou sensação no passado em clubes como o Arsenal e o Manchester City. O meio-campista, conhecido por sua habilidade técnica, disputou 41 partidas pela seleção francesa.

Nasri encerrou sua carreira em 2021 no Anderlecht e agora causa um choque na mídia esportiva francesa: ele foi preso em conexão com um caso de lavagem de dinheiro organizada que envolveria tráfico de drogas.

O francês de origem argelina foi preso na quinta-feira em Paris sob suspeita de envolvimento nesse caso.

Nasri ficou detido por cerca de dez horas. Por fim, o jogador foi liberado após um longo interrogatório, mas não está descartado que ele venha a ser processado criminalmente posteriormente.

A notícia sobre Nasri está sendo amplamente divulgada na França, pois ele ainda aparece regularmente na televisão.

Nasri trabalha como analista na Canal+. Seu patrimônio é estimado em dezenas de milhões.