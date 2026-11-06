Sayed Moawad, ex-estrela do Al Ahly e da seleção do Egito, provocou grande polêmica após publicar uma mensagem de indignação em sua conta no Instagram, nesta sexta-feira, depois do anúncio da lista do Al Ahly para o confronto contra o Al Sekka Al Hadid, na fase dos 32 avos de final da Copa do Egito, que não incluiu o nome de seu filho Omar.

Moawad escreveu em sua mensagem: "Já é demais, chega de injustiça, chegamos ao nosso limite, Deus existe".

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Apesar de Sayed Moawad não ter citado o nome de seu filho nem esclarecido o motivo de sua mensagem, o momento em que foi publicada levou muitos a associá-la à exclusão de Omar das escolhas do diretor técnico do Al Ahly, o marroquino Hossein Amotta, antes do confronto contra o Al Sekka Al Hadid.

A lista contou com 23 jogadores, como preparação para a partida marcada para amanhã, sábado, no Estádio do Cairo. Ausentam-se do confronto 11 jogadores do Al Ahly, sendo 3 por lesão, enquanto outros 8 ficaram fora das contas técnicas da comissão comandada por Amotta.

Este episódio ocorre após uma polêmica anterior sobre o futuro do jogador e suas chances de obter minutos com a equipe principal. Em novembro de 2025, Sayed Moawad falou sobre sua sensação de que seu nome havia sido a razão para que seu filho não tivesse uma oportunidade.

O ex-lateral-esquerdo do Egito disse, em declarações televisivas: "O nome Sayed Moawad prejudicou meu filho Omar em jogar com a equipe principal. E eu fico incomodado por ele, porque ele é talentoso".

O futuro do jogador também voltou à tona em janeiro de 2026, depois que o comunicador Ahmed Shobeir revelou a existência de movimentações a respeito de seu empréstimo ao Al Bank Al Ahly, além do interesse do clube Zed em contratá-lo em definitivo, antes de anunciar que o Al Ahly recuou da ideia.