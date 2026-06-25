Jhonny van Beukering (42) está farto das críticas negativas sobre seu corpo, como o ex-atacante do Feyenoord deixa bem claro no Instagram. O jogador, que disputou duas partidas pela seleção da Indonésia, responde com firmeza após receber uma série de comentários de ódio.

Nascido em Velp, Van Beukering é conhecido principalmente por sua breve passagem pelo De Kuip. Entre dezembro de 2010 e março de 2011, ele esteve sob contrato com o Feyenoord.

Van Beukering acabou jogando apenas 108 minutos pelo time de Roterdã, distribuídos por três partidas oficiais. O ex-atacante ainda é frequentemente lembrado de sua famosa “corrida” vestindo a camisa do Feyenoord.

Depois que Van Beukering postou um vídeo de Aruba esta semana, ele recebeu várias reações de ódio. “Ainda tem a mesma postura de quando saiu do Feyenoord, que classe.”

Van Beukering respondeu imediatamente ao seu detrator. “Vem aí, sósia do Hazes.” Outro fez piada dizendo que Van Beukering foi promovido a ‘Whopper duplo’. “Melhor do que ter uma cabeça de mongol”, respondeu o artilheiro.

Por fim, perguntaram a Van Beukering se ele tinha comido seus ex-companheiros de time. “Não, mas a sua mulher sim”, foi a resposta dele.

Van Beukering atuou por um curto período como técnico interino do La Fama, em Aruba. Na próxima temporada, ele será o técnico principal do Veluwezoom e técnico assistente do GVVV na Segunda Divisão.