A diretoria do Everton, da Inglaterra, colocou um enorme obstáculo diante do desejo do Al-Hilal de contratar seu astro senegalês Iliman Ndiaye, ao estabelecer um valor astronômico para aprovar sua saída neste verão.

A rede "The Athletic" revelou nesta terça-feira que o clube inglês só abrirá as portas para a negociação com a chegada de uma proposta de 70 milhões de libras esterlinas, o mesmo valor pelo qual vendeu o contrato de Anthony Gordon ao Newcastle United no verão de 2023.

Essa alta avaliação vem para um jogador que tem contrato com o Everton por mais três temporadas, apesar de o clube tê-lo contratado do Sheffield United no verão de 2024 por apenas 17 milhões de libras esterlinas.

Por sua vez, o jornal saudita "Al-Riyadiah" esclareceu que a diretoria do Al-Hilal avançou de forma importante no processo, entrando em conversas diretas com o empresário do jogador para sondar a situação, e recebeu sinais positivos e extremamente animadores de Ndiaye a respeito de vestir a camisa azul.

O jornal destacou que a diretoria do Everton está bem ciente do tamanho do interesse do clube saudita e de seu sério desejo de fechar o negócio, e agora aguarda a chegada de uma proposta oficial da diretoria do Al-Hilal nos próximos dias para dar início às negociações diretas entre os dois clubes.

Ndiaye fez uma temporada de destaque com o Everton, marcando 6 gols e dando 3 assistências na última temporada, depois de ter marcado 11 gols em sua primeira temporada com a equipe.