Há adversários diante dos quais você perde, e há um único adversário que é impossível de vencer. Para o Real Madrid, rei da Europa e senhor de seus números, esse pesadelo tem apenas um nome: Arsenal.
E depois de anos de fuga, o sorteio da Liga dos Campeões decide o confronto mais uma vez, colocando o Real Madrid, comandado por José Mourinho, diante de seu único trauma que ele nunca conseguiu superar.
O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026/2027, realizado hoje em Mônaco, colocou a equipe espanhola do Real Madrid em um confronto explosivo e recorrente contra o inglês Arsenal, trazendo de volta à tona uma das estatísticas mais constrangedoras da história do clube merengue no cenário continental.
A rede internacional de estatísticas de futebol "Opta" revelou, em relatório especial, o número chocante que persegue o Real Madrid diante dos Gunners, ao confirmar que o Arsenal é a equipe que o Real Madrid mais enfrentou do que qualquer outra na história da Copa da Europa / Liga dos Campeões da Europa sem conseguir obter uma única vitória sobre ela.
O histórico entre as duas equipes registra 4 confrontos oficiais no torneio continental, nos quais o gigante espanhol não provou o sabor da vitória nenhuma vez sequer, com apenas um empate e três derrotas.
As raízes desse trauma remontam à temporada 2005/2006, quando o Arsenal, comandado por Thierry Henry, eliminou o Real Madrid nas oitavas de final, após vencer no Santiago Bernabéu e empatar em Highbury. Antes de o confronto se renovar na temporada passada, quando o Arsenal consagrou seu trauma com vitórias na ida e na volta sobre o campeão histórico da Europa.
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E agora, com o encerramento do novo sorteio, o elenco do Real Madrid terá uma última chance de quebrar essa maldição eterna, ou de confirmar que o Arsenal permanecerá para sempre como o único pesadelo que o rei da Europa não consegue derrotar.
As partidas oficiais (Liga dos Campeões da Europa)
Oitavas de final 2005-2006 (ida): Real Madrid 0–1 Arsenal (em Madri, gol de Thierry Henry).
Oitavas de final 2005-2006 (volta): Arsenal 0–0 Real Madrid (em Londres).
Quartas de final 2024-2025 (ida): Arsenal 3–0 Real Madrid.
Quartas de final 2024-2025 (volta): Real Madrid 1–2 Arsenal (com o Arsenal se classificando pelo placar agregado de 5–1).