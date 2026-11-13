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Ali Maaloul, o veterano lateral-esquerdo da seleção da Tunísia, cometeu um erro durante o confronto da Tunísia contra a Líbia nas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027.

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Maaloul puxou um dos jogadores da Líbia durante um contra-ataque da Tunísia e o derrubou, levando o árbitro da partida a marcar um pênalti contra a Tunísia, que resultou no primeiro gol do jogo.

O primeiro tempo da partida entre Tunísia e Líbia terminou com a vantagem da segunda por um gol a zero.

A seleção da Tunísia busca conquistar sua primeira vitória nas eliminatórias, enquanto a seleção líbia espera somar os três pontos e melhorar sua posição na tabela de classificação do grupo.

A seleção tunisiana havia somado dois pontos nos empates com Botsuana e Uganda nas duas primeiras rodadas.

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O confronto entre Tunísia e Líbia nas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027 ganha grande importância, diante do início tropeçado das duas seleções no Grupo 8, que conta também com as seleções de Uganda e Botsuana, o que torna os dois confrontos diretos entre os vizinhos decisivos para definir qual seleção está mais próxima de garantir a vaga de classificação.

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A seleção tunisiana entra nas eliminatórias sob o comando de seu técnico Moine Chaâbani, que assumiu a responsabilidade técnica no verão de 2026, após ter conduzido o Espérance de Tunis à conquista do título da Liga dos Campeões da África duas vezes consecutivas, nos anos de 2018 e 2019.

Chaâbani espera devolver a estabilidade à Tunísia, aproveitando um grupo que conta com jogadores de grande experiência internacional, encabeçado por Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maaloul e Montassar Talbi.

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A seleção tunisiana havia começado sua caminhada com o empate contra Uganda pelo placar de 1 a 1, antes de desperdiçar sua vantagem diante de Botsuana e empatar por 2 a 2, apesar de Hazem Mastouri ter marcado os dois gols da Tunísia naquele confronto.

A seleção sofreu um golpe com a ausência de Mastouri nos dois confrontos contra a Líbia por conta de lesão, obrigando a comissão técnica a convocar Mohamed Sadok Gouidida para substituí-lo.

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Por outro lado, a seleção líbia enfrenta dificuldades para conquistar vitórias, após iniciar sua caminhada com o empate contra Botsuana pelo placar de 2 a 2, e depois perder para Uganda por um gol a zero, somando apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

A seleção líbia é comandada pelo técnico Youssef Dabo, que busca aproveitar os dois confrontos contra a Tunísia para melhorar a situação de sua equipe na corrida pela classificação.

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A disputa no Grupo 8 fica ainda mais difícil por conta da classificação automática de Uganda às finais por ser um dos países-sede do torneio, ao lado do Quênia e da Tanzânia, o que significa que a vaga de classificação restante no grupo ficará com a seleção que ocupar a melhor posição entre Tunísia, Líbia e Botsuana.

O encontro entre Tunísia e Líbia está marcado para se repetir no dia 17 de novembro deste mês, quando a seleção líbia receberá o confronto de volta na capital Trípoli, o que confere ao resultado do confronto atual importância redobrada nas contas das duas seleções.