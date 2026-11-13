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Hussein Hamdy
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O erro de Ali Maaloul complica a situação da Tunísia diante da Líbia

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Ali Maaloul, o veterano lateral-esquerdo da seleção da Tunísia, cometeu um erro durante o confronto da Tunísia contra a Líbia nas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027.

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Maaloul puxou um dos jogadores da Líbia durante um contra-ataque da Tunísia e o derrubou, levando o árbitro da partida a marcar um pênalti contra a Tunísia, que resultou no primeiro gol do jogo.

O primeiro tempo da partida entre Tunísia e Líbia terminou com a vantagem da segunda por um gol a zero.

A seleção da Tunísia busca conquistar sua primeira vitória nas eliminatórias, enquanto a seleção líbia espera somar os três pontos e melhorar sua posição na tabela de classificação do grupo.

A seleção tunisiana havia somado dois pontos nos empates com Botsuana e Uganda nas duas primeiras rodadas.

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O confronto entre Tunísia e Líbia nas eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027 ganha grande importância, diante do início tropeçado das duas seleções no Grupo 8, que conta também com as seleções de Uganda e Botsuana, o que torna os dois confrontos diretos entre os vizinhos decisivos para definir qual seleção está mais próxima de garantir a vaga de classificação.

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17 de nov. de 2026

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A seleção tunisiana entra nas eliminatórias sob o comando de seu técnico Moine Chaâbani, que assumiu a responsabilidade técnica no verão de 2026, após ter conduzido o Espérance de Tunis à conquista do título da Liga dos Campeões da África duas vezes consecutivas, nos anos de 2018 e 2019.

Chaâbani espera devolver a estabilidade à Tunísia, aproveitando um grupo que conta com jogadores de grande experiência internacional, encabeçado por Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Ali Maaloul e Montassar Talbi.

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A seleção tunisiana havia começado sua caminhada com o empate contra Uganda pelo placar de 1 a 1, antes de desperdiçar sua vantagem diante de Botsuana e empatar por 2 a 2, apesar de Hazem Mastouri ter marcado os dois gols da Tunísia naquele confronto.

A seleção sofreu um golpe com a ausência de Mastouri nos dois confrontos contra a Líbia por conta de lesão, obrigando a comissão técnica a convocar Mohamed Sadok Gouidida para substituí-lo.

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Por outro lado, a seleção líbia enfrenta dificuldades para conquistar vitórias, após iniciar sua caminhada com o empate contra Botsuana pelo placar de 2 a 2, e depois perder para Uganda por um gol a zero, somando apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

A seleção líbia é comandada pelo técnico Youssef Dabo, que busca aproveitar os dois confrontos contra a Tunísia para melhorar a situação de sua equipe na corrida pela classificação.

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A disputa no Grupo 8 fica ainda mais difícil por conta da classificação automática de Uganda às finais por ser um dos países-sede do torneio, ao lado do Quênia e da Tanzânia, o que significa que a vaga de classificação restante no grupo ficará com a seleção que ocupar a melhor posição entre Tunísia, Líbia e Botsuana.

O encontro entre Tunísia e Líbia está marcado para se repetir no dia 17 de novembro deste mês, quando a seleção líbia receberá o confronto de volta na capital Trípoli, o que confere ao resultado do confronto atual importância redobrada nas contas das duas seleções.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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