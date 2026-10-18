O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, confirmou que sua equipe está pronta para enfrentar o Al Hazem, pela décima rodada do Campeonato Saudita, destacando a importância de manter a evolução técnica e reforçar a eficiência ofensiva, ao mesmo tempo em que não definiu a situação de Salem Al Dawsari para a partida.

Inzaghi afirmou, durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto, que o Al Hazem é um time diferenciado e apresentou uma atuação forte em sua última partida, apesar da derrota, ressaltando a necessidade de se preparar bem para cada jogo e de trabalhar para evoluir o desempenho do Al Hilal de uma partida para a outra.

O treinador italiano comentou sobre a variedade de soluções ofensivas que sua equipe possui, com seis jogadores que já marcaram mais de três gols cada um, explicando que o Al Hilal tem opções diversas para chegar às redes, seja pelos atacantes ou pelos jogadores do meio-campo.

E acrescentou: "Temos muitas ferramentas para marcar gols, seja pelos atacantes ou pelos meio-campistas, e trabalhamos para que todos sejam capazes de balançar as redes", destacando o esforço da comissão técnica em aproveitar os recursos disponíveis e melhorar a eficiência ofensiva da equipe.

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Inzaghi apontou a diversidade de opções à disposição do Al Hilal na cobrança de bolas paradas, ressaltando que o português Rúben Neves é um dos jogadores encarregados dessa função, o que reflete a quantidade de soluções em que o time se apoia nas diferentes situações ofensivas.

O técnico do Al Hilal enfatizou a existência de vários aspectos positivos no desempenho de sua equipe, afirmando que o trabalho continua diariamente para alcançar mais evolução e atender às expectativas da torcida, com foco em uma boa preparação para cada confronto e na melhoria dos aspectos técnicos.

Em relação à situação de Salem Al Dawsari, Inzaghi explicou que o jogador estava pronto na vez anterior, antes de sofrer uma lesão que o afastou dos confrontos contra o Al Ittihad e o Al Sadd, ressaltando que Salem e os demais jogadores da equipe estão atualmente em alto nível de prontidão.

O treinador italiano acrescentou que a decisão final sobre a participação do capitão do Al Hilal diante do Al Hazem será tomada após o treino de hoje, à espera de avaliar sua condição e sua capacidade de disputar a partida.

Inzaghi falou também sobre a distribuição de funções e posições no ataque, explicando que isso será avaliado de partida para partida, já que o time conta com um grupo de jogadores capazes de contribuir, entre eles Salem Al Dawsari, o holandês Summerville e o brasileiro Martinelli.

Ele também apontou a existência de outras opções de destaque, como Sultan Mandash e Nawaf Al Habashi, afirmando que a comissão técnica adotará a política de rotação ao longo das partidas, de modo a garantir o aproveitamento do potencial dos jogadores conforme as exigências de cada confronto.



