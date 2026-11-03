O enigma que intriga Flick: Barcelona em apuros antes do confronto com o Aston Villa

O Barcelona entra no confronto europeu contra o Aston Villa em meio a contas táticas complicadas, depois que as ausências defensivas se impuseram às escolhas do técnico alemão Hansi Flick, que se vê diante de mais de um ponto de interrogação, especialmente no que diz respeito às posições de lateral-direito e lateral-esquerdo, em razão das várias lesões e das poucas opções disponíveis.

O estádio Spotify Camp Nou recebe, nesta terça-feira, um confronto aguardado entre Barcelona e Aston Villa, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em uma partida na qual a equipe catalã busca recuperar seu equilíbrio continental e evitar continuar sofrendo gols.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que Flick disputará o jogo sem todos os jogadores lesionados de seu elenco, o que o obriga a buscar soluções entre os elementos disponíveis, sobretudo no setor defensivo, que representa a maior fonte de preocupação antes do confronto.

A posição de lateral surge como o maior enigma diante do treinador alemão, já que ele ainda não definiu se dará a Baldé a confiança de atuar como titular, ou se voltará à opção de Fariñas pelo lado direito e João Cancelo pelo lado esquerdo, para apoiar a dupla Cubarsí e Gerard Martín no miolo da defesa, com a permanência de Joan García na defesa do gol.

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Flick havia deixado a porta aberta à possibilidade de recolocar um dos jogadores na posição de lateral-esquerdo, depois de indicar em suas declarações de ontem que não descartava o retorno do jogador de Sant Andreu de la Barca a essa posição, o que aumenta a incerteza sobre a identidade do quarteto defensivo que começará a partida.

Essa questão ganha importância adicional diante do sofrimento defensivo do Barcelona no cenário europeu, depois que a equipe sofreu gols nos últimos 17 jogos consecutivos da competição continental, o que faz do confronto contra o Aston Villa um novo teste para a capacidade de Flick de encontrar o equilíbrio necessário entre defesa e ataque.

Longe do setor defensivo, não se espera que o treinador alemão faça muitas mudanças nas demais posições da escalação, já que as previsões apontam para a aposta em Pedri e Rodri no meio-campo, tendo à frente Fermín López na posição de armador, com Gordon pela ponta esquerda, Lamine Yamal pelo lado direito e Raphinha no ataque.

Ao mesmo tempo, Flick segue confiando nos jovens talentos, depois de recorrer ao trio Álex Campos, Guillem Víctor e Hamza, com previsões de que permaneçam nas contas da equipe durante a próxima fase.

Os treinos também tiveram a participação do goleiro Iker Rodríguez, ao lado de Oriol Guerin, que entrou no lugar de Ibrima Toncará, depois que este último foi transferido para a equipe sub-19 para disputar a UEFA Youth League, em razão de não cumprir os requisitos de elegibilidade estabelecidos pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) para integrar a equipe reserva.

O confronto contra o Aston Villa chega no início de uma semana de enorme importância para o Barcelona, já que a equipe terá pela frente outro jogo difícil no próximo domingo contra o Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano, em uma partida que pode ter reflexos diretos na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol, antes do período de paralisação para as datas Fifa.

Entre o teste europeu contra o Aston Villa e o aguardado confronto doméstico diante do Atlético de Madrid, Flick se vê diante de duas estações importantes para avaliar as ambições de sua equipe, mas o começo será no Camp Nou, onde o Barcelona precisa superar sua crise defensiva e sair com um resultado que fortaleça sua situação na Liga dos Campeões da Europa.