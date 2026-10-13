Ninguém poderia imaginar que Bruno Fernandes, poucas semanas depois de ser celebrado como um dos maiores destaques da Premier League, se transformaria no centro de questionamentos difíceis sobre a queda de rendimento do Manchester United. O capitão português, que conduziu sua equipe a uma temporada excepcional e conquistou prêmios individuais graças à sua influência decisiva nos resultados, agora se vê diante de um teste completamente diferente, depois que os números começaram a revelar uma queda evidente na criação de chances, coincidindo com um início catastrófico do Manchester United na nova temporada.

E enquanto o United segue em busca de uma saída para sua crise, surge um dilema difícil de ignorar: Fernandes se tornou parte do problema que atinge a equipe, ou é apenas vítima de circunstâncias táticas e ausências importantes que lhe tiraram as ferramentas que o tornaram um dos jogadores mais influentes do clube?

A resposta não é simples, especialmente porque o jogador que costumava assumir a responsabilidade nos momentos mais difíceis já não apresenta os mesmos números a que o público de Old Trafford se acostumou, enquanto toda a equipe parece incapaz de recuperar o equilíbrio. Entre a queda da eficácia individual e a falta de soluções coletivas, as causas se entrelaçam e colocam o capitão do Manchester United sob pressão crescente antes do aguardado confronto com o Atlético de Madri.

Há apenas sete semanas, Fernandes subia ao palco do Manchester Opera House, falando com orgulho sobre sua escolha como jogador do ano pela associação dos jogadores profissionais na temporada 2025-2026. O prêmio não foi surpresa, considerando o que ele apresentou ao longo da temporada, já que antes havia vencido os troféus da Premier League e da associação dos escritores de futebol, em reconhecimento ao seu papel central ao conduzir o Manchester United ao terceiro lugar, de forma muito acima das expectativas.

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Os números do português foram excepcionais sob todos os critérios: marcou nove gols e deu 21 assistências, quebrando o recorde anterior de passes decisivos em uma única temporada da Premier League, que era dividido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

E a influência de Fernandes não se limitou aos números totais, mas se estendeu aos momentos mais sensíveis da temporada. Nas últimas 11 partidas, ele participou diretamente de 12 dos 21 gols marcados pela equipe, seja marcando ou assistindo. Também esteve presente em nove dos 12 gols que o United fez na sequência de sete partidas que devolveu a equipe à Liga dos Campeões após uma ausência de dois anos.

Fernandes era, naquele momento, o coração pulsante da equipe e o maior responsável por suas movimentações ofensivas, a ponto de seu nível remeter ao que o francês Eric Cantona apresentou na temporada 1995-1996, encerrada com o Manchester United campeão da Premier League.

Naquela temporada, Cantona marcou em seis partidas consecutivas, cinco delas em que a equipe fez apenas um gol, o que reflete a importância de um jogador capaz de fazer a diferença mesmo quando o time não apresenta seu melhor nível.

Ao receber seu prêmio, Fernandes disse aos presentes: "Foi uma temporada excepcional para mim. Estou muito orgulhoso". Mas ele fez questão, ao mesmo tempo, de enfatizar que o sucesso individual não se separa do trabalho coletivo, acrescentando: "Nós não jogamos tênis; não jogamos apenas para nós mesmos. Jogamos pelo time, pelo clube e pelos torcedores".

Aquelas palavras expressavam a filosofia de um capitão que sabe que o valor de suas conquistas está ligado ao que a equipe alcança. Entretanto, a realidade atual coloca essa visão diante de um teste difícil, depois que os resultados do Manchester United caíram de forma preocupante e a influência de seu capitão passou a ser objeto de debate.

Os números revelam uma queda impossível de ignorar

Fernandes disputou todos os minutos das seis primeiras partidas do Manchester United na Premier League nesta temporada, marcando três gols e dando uma assistência. Mas o paradoxo é que suas quatro participações vieram todas na segunda partida, contra o Ipswich, o único confronto em que a equipe conseguiu vencer até agora dentro dessa sequência.

E apesar de esse saldo parecer melhor do que seu início na temporada passada, quando marcou apenas dois gols nas seis primeiras partidas sem nenhuma assistência, a comparação não pode se limitar aos gols e passes decisivos.

Na temporada passada, Fernandes exercia um papel diferente no meio-campo, mais próximo da posição de primeiro volante, preferida pelo treinador Rúben Amorim, enquanto seus números atuais revelam uma queda em alguns indicadores que refletem o quanto ele influencia na criação do jogo.

Sua média de finalizações nesta temporada é de 3,3 por partida, a segunda mais alta de sua carreira, em comparação com seus melhores números, que chegaram a 3,5 finalizações por jogo na temporada 2020-2021. Mas o paradoxo aparece ao observar a precisão de suas tentativas: sua média de finalizações no gol é de apenas 0,8 por partida, a segunda mais baixa de sua trajetória, empatada com uma de suas temporadas anteriores.

Já na criação de chances, o quadro parece ainda mais claro. A média de Fernandes caiu para 2,5 chances por partida, a segunda mais baixa desde sua chegada ao Manchester United, em comparação com quatro chances por jogo na temporada passada.

E o significado dessa queda se multiplica ao observar as chances claras, já que o jogador criou apenas uma grande chance até agora: o passe que deixou Bryan Mbeumo cara a cara com o gol diante do Ipswich, em 30 de agosto, segundo informou a "BBC Sport".

Para efeito de comparação, na temporada passada Fernandes criava uma grande chance por partida, uma diferença enorme que reflete o quanto caiu sua capacidade de colocar os companheiros em situações decisivas de gol. Ainda assim, esses números não significam necessariamente que o jogador perdeu suas qualidades, nem que a queda da equipe se deva apenas a ele. Mas levantam uma pergunta legítima sobre o quanto ele consegue influenciar quando as circunstâncias ao seu redor mudam, e quando não encontra os espaços ou as opções ofensivas que o ajudam a aproveitar sua visão de jogo e sua capacidade de passe.

Fernandes está pagando o preço do colapso do sistema?

O Manchester United somou apenas seis pontos em suas seis primeiras partidas na Premier League, registrando seu pior início na competição em 40 anos, um período que remonta à fase anterior à demissão do treinador Ron Atkinson e à contratação de Sir Alex Ferguson.

Diante desses resultados, torna-se fácil apontar o dedo para o capitão, de quem se espera a responsabilidade de conduzir a equipe para fora das crises. Mas uma análise mais profunda do cenário revela que a queda de Fernandes pode estar ligada a fatores que vão além de seu nível individual.

Um desses fatores diz respeito à sua condição física. Apesar de o português raramente desfalcar a equipe, as dúvidas sobre sua condição geraram preocupação nos últimos tempos, após ele ser cortado do último confronto contra a Noruega na Liga das Nações.

Jorge Jesus, treinador da seleção portuguesa, explicou que o ex-jogador do Sporting vinha disputando as partidas sentindo dores, numa referência ao volume de pressão física a que está submetido.

Mesmo assim, Fernandes voltou a atuar nas duas últimas partidas internacionais durante a data Fifa, e também disputou integralmente o confronto com o Sabah, do Azerbaijão, encerrado com vitória de sua equipe por 4 a 0 na Liga dos Campeões.

Michael Carrick, treinador do Manchester United, não demonstrou grande preocupação com sua condição antes do duelo com o Atlético de Madri, afirmando que o jogador sofreu um problema físico leve, mas que não era diferente do que muitos jogadores enfrentam ao longo da temporada.

Carrick disse: "Ele estava com um problema físico leve, mas isso é algo que acontece com frequência; os jogadores muitas vezes entram em campo sentindo algum incômodo".

E acrescentou que a situação não é ideal, mas é administrável, destacando que a disponibilidade de Fernandes reflete seu comprometimento e dedicação. O treinador afirmou que o jogador superou o problema em grande parte, apareceu muito bem nos treinos e estava empolgado para disputar a próxima partida.

Essas declarações dão a Fernandes um certo respaldo, mas não encerram o debate sobre se seu nível atual é afetado pelo desgaste físico ou se o problema é mais profundo e está relacionado à forma como ele é utilizado dentro de campo.

Ausências de Šeško e Casemiro: golpe nas conexões de Fernandes

Para entender a diferença entre o Fernandes que brilhou no fim da temporada passada e o jogador que atualmente sofre para criar chances, é preciso observar as mudanças ocorridas na equipe ao seu redor.

Na última fase da temporada passada, Benjamin Šeško ocupava a posição de atacante de referência com regularidade, enquanto Casemiro assumia a função de primeiro volante no meio-campo, dando à equipe um equilíbrio defensivo que permitia ao português avançar e arriscar na criação do jogo.

Os números revelam a importância dessa conexão: dos nove gols de Šeško no Campeonato em 2026, Fernandes assistiu quatro. Também esteve por trás de quatro dos cinco últimos gols marcados por Casemiro com a camisa do Manchester United desde 1º de fevereiro.

Mas a ausência dos dois mudou a natureza do sistema e obrigou Fernandes a lidar com circunstâncias completamente diferentes. Isso não significa que Casemiro apresentava índices físicos elevados no fim de sua passagem pelo United, ou que sua saída, por si só, explique a queda da intensidade física da equipe. Entretanto, seu valor não se limitava à corrida e aos duelos, mas incluía precisão de posicionamento e capacidade de ler as movimentações dos adversários.

A presença de um jogador com essa experiência dava a Fernandes uma margem maior de liberdade, pois ele podia arriscar seus passes ofensivos tranquilo, sabendo que havia alguém protegendo os espaços atrás dele caso a equipe perdesse a bola.

Agora, a ausência desse equilíbrio impõe restrições adicionais às movimentações do capitão português, que passou a ser cobrado a participar da criação do jogo levando em conta os riscos defensivos que podem surgir da perda da bola.

No setor ofensivo, o United segue sofrendo por causa da nova lesão de Šeško na tíbia, que prolongou seu período de ausência sem data clara de retorno.

E a situação se torna ainda mais difícil porque a direção do clube não atendeu às cobranças por um reforço maior das opções ofensivas durante o verão, limitando-se a reforçar o meio-campo e deixando a equipe com soluções restritas quando seu atacante titular está ausente.

Soluções improvisadas aumentam o sofrimento do capitão

O Manchester United planejava inicialmente recorrer a Bryan Mbeumo na posição de atacante de referência para compensar a ausência de Šeško, mas a lesão de Amad Diallo no tornozelo, antes da partida de estreia contra o Hull City, levou a comissão técnica a mudar seus cálculos.

A missão passou então a Matheus Cunha, que não conseguiu desempenhar o papel da forma desejada, já que recuava constantemente para o setor mais baixo do campo, justamente para os espaços em que Fernandes se movimenta.

Essa sobreposição reduziu os espaços disponíveis para o armador português e enfraqueceu a capacidade da equipe de criar chances claras por meio de passes entre linhas.

Em vez de encontrar um atacante que se movimentasse em profundidade e lhe oferecesse uma opção direta de passe, Fernandes passou a ter de lidar com outro jogador ocupando os mesmos espaços, o que tornou a construção dos ataques menos fluida e tirou parte do perigo da equipe.

Diante dessas circunstâncias, as decisões de Fernandes dentro de campo parecem menos influentes do que eram na temporada passada. O jogador que costumava buscar o passe decisivo e arriscar bolas que quebram as linhas adversárias se vê diante de opções limitadas, podendo ser obrigado a segurar a bola ou passá-la em espaços que não permitem criar o perigo necessário.

Isso ficou evidente no confronto com o Tottenham no início da semana, quando Fernandes precisou de 23 minutos para completar um único passe, um indicador marcante das dificuldades que enfrentou para participar de forma efetiva da construção do jogo.

Esse episódio, isoladamente, não pode ser considerado prova definitiva da queda de nível do jogador, mas reflete a dimensão das complicações que envolvem seu papel e o quanto a equipe está distante da imagem que apresentava quando Šeško e Casemiro lhe davam o equilíbrio e as opções necessárias.

Carrick defende seu astro, mas ninguém está acima dos cálculos

Antes do duelo com o Atlético de Madri na Liga dos Campeões, Carrick fez questão de afirmar que todos os jogadores da equipe precisam provar que merecem jogar e que o lugar de qualquer um no time titular não está garantido permanentemente.

Mas suas declarações incluíram, ao mesmo tempo, sinais claros de confiança em Fernandes, cuja exclusão dos planos não parece ser uma opção fortemente considerada no momento.

O treinador inglês disse que Fernandes é um jogador de altíssimo nível, afirmando que as circunstâncias não seguem sempre como os jogadores desejam e que alguns períodos podem apresentar dificuldades que exigem paciência e trabalho.

E acrescentou que o capitão do United entregou feitos impressionantes ao clube e continuará apresentando o mesmo desempenho no futuro, manifestando grande confiança em sua capacidade de recuperar o nível.

Mas essa confiança não isenta o jogador da responsabilidade, assim como sua posição dentro do vestiário não pode servir de justificativa para a continuidade de qualquer queda de rendimento. O Manchester United precisa de soluções urgentes e não tem o luxo de esperar muito tempo até que seus astros recuperem seus melhores níveis.

Por outro lado, não se pode exigir que Fernandes, sozinho, conserte um sistema que sofre com a ausência de um atacante de referência, a perda de equilíbrio no meio-campo e a sobreposição de funções ofensivas, além das dúvidas sobre a condição física de alguns jogadores.

O problema é maior que Bruno, mas ele precisa encontrar a solução

A crise de Fernandes parece refletir parte da crise mais ampla vivida pelo Manchester United. A queda na criação de chances não se separa da falta de soluções ofensivas, assim como a redução da influência do capitão português não pode ser explicada longe das mudanças ocorridas na equipe.

Os números da temporada passada provaram que Fernandes é capaz de fazer a diferença quando tem as condições adequadas e que possui as ferramentas necessárias para ser uma das principais chaves do jogo da equipe. Mas a atual temporada lhe impõe um novo desafio: encontrar maneiras de influenciar apesar das opções limitadas e da mudança de funções.

Ao mesmo tempo, a comissão técnica precisa repensar como utilizá-lo e oferecer o equilíbrio que lhe permita avançar e criar chances, em vez de lhe atribuir responsabilidades sobrepostas que limitam suas qualidades ofensivas.

Já a pergunta sobre se Fernandes é causa da crise do United ou apenas um sintoma dela não parece ter uma resposta única. Os números apontam uma queda evidente em alguns aspectos de seu desempenho, mas as circunstâncias ao seu redor também mostram que o problema vai além de um único jogador.

Fernandes pode ser parte do problema quando não consegue apresentar seus níveis habituais, mas é, ao mesmo tempo, um dos jogadores mais prejudicados pelo desequilíbrio do sistema que lhe dá condições de brilhar.

No fim, o que se vai exigir do capitão do Manchester United não será apenas recuperar seus números individuais, mas encontrar uma forma de devolver influência ao seu desempenho e ajudar a equipe a sair do ciclo de resultados negativos. Quanto a Carrick, ele precisa encontrar a fórmula que permita ao seu capitão recuperar a liberdade ofensiva, ao mesmo tempo que corrige as deficiências que ficaram evidentes desde o início da temporada.

Se Fernandes recuperar sua capacidade de criar chances e o United conseguir devolver o equilíbrio ao seu plantel, poderá ficar claro que a crise atual não foi mais que uma fase passageira. Mas se a queda continuar, mesmo com o ajuste das funções e o retorno dos jogadores ausentes, será difícil ignorar os questionamentos sobre o nível do próprio capitão.

Em todo caso, a verdade mais importante parece ser que o Manchester United não pode esperar que Bruno Fernandes, sozinho, salve a temporada, assim como não pode sair de sua crise sem recuperar a melhor versão do jogador que carregou a equipe nas costas na temporada passada.