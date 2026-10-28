O dia do acerto de contas: Manchester United define data para decidir sobre a demissão de Carrick

A permanência de Michael Carrick em Old Trafford deixou de ser uma questão de confiança para se tornar uma questão de tempo, após uma reunião de emergência em Carrington conduzida por Jason Wilcox e com a participação de Jim Ratcliffe por videoconferência.

O Manchester United definiu um cronograma rigoroso: duas partidas finais contra Chelsea e Aston Villa, e então chega a data Fifa de novembro como uma "guilhotina" para decidir o destino. É a última chance, pois, nos bastidores, a busca pelo sucessor já começou.

O site britânico TEAMtalk noticiou, por meio de fontes bem informadas dentro do Manchester United, que a diretoria do clube estabeleceu um cronograma definitivo para resolver o futuro do treinador Michael Carrick, sendo a data Fifa de novembro o momento decisivo que determinará sua permanência ou saída.

Segundo o site, o United havia inicialmente definido a pausa que começa em 9 de novembro, após o jogo contra o Aston Villa, como a oportunidade ideal para avaliar a situação de Carrick. No entanto, a queda brusca no nível da equipe e nos seus resultados recentes antecipou os questionamentos e levou a diretoria a realizar uma reunião decisiva mais cedo.

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A reunião decisiva de Carrington

As fontes souberam que a alta cúpula do clube se reuniu no centro de treinamentos de Carrington na última segunda-feira para discutir a situação em deterioração. As conversas foram conduzidas pelo diretor esportivo Jason Wilcox, com a presença do presidente-executivo Omar Berrada e do chefe do departamento de contratações Christopher Vivell, enquanto o coproprietário Sir Jim Ratcliffe se juntou às discussões por videoconferência.

Essa reunião faz parte de uma avaliação contínua que o clube realiza sobre suas opções, já que anteriormente havia feito um estudo cuidadoso dos possíveis candidatos a substituir Carrick caso fosse tomada a decisão de demissão.

Eddie Howe é o principal candidato

As informações indicam que Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, é o candidato preferido de Wilcox e a principal opção no momento caso o clube decida realizar a mudança. As fontes confirmaram que a compensação financeira não será um obstáculo para a contratação de Howe caso o United decida seguir em frente.

Por outro lado, Christopher Vivell pressiona fortemente pela contratação do alemão Julian Nagelsmann, enquanto os possíveis benefícios de contratar o italiano Antonio Conte foram reconhecidos nos corredores do clube.

Por que a demissão não aconteceu agora?

Apesar de tudo isso, o Manchester United decidiu manter Carrick no comando da equipe na próxima partida contra o Chelsea, e é provável que ele continue também diante do Aston Villa.

Essa decisão se deve a dois motivos principais: primeiro, o desejo do clube de evitar a nomeação de um treinador interino por um longo período, já que o United faz questão de evitar quaisquer arranjos de curto prazo.

E segundo, o grande apoio pessoal que Carrick recebe do próprio Wilcox, que foi uma figura central em sua contratação e não deseja nada mais do que seu sucesso e sua consolidação como uma solução de longo prazo.

Mas esse apoio, como confirmam as fontes, não pode se sobrepor às exigências do cargo por tempo indeterminado.

As fontes confirmaram que o apoio contínuo do clube a Carrick no momento atual não significa a garantia de sua permanência após essas duas partidas, pois seu posto ainda é alvo de acalorada discussão, e os resultados e o desempenho tornaram-se agora decisivos.

E, embora lhe tenha sido concedida uma última chance de obter uma reação positiva, as fontes dentro do clube admitem que a mudança continua sendo a possibilidade mais provável, e que a data Fifa de novembro oferecerá a oportunidade ideal para tomar a decisão e nomear um sucessor permanente, caso não haja uma melhora radical diante de Chelsea e Villa.



